Lissa Vera y Natacha Jaitt eran amigas desde 2011, año en que se conocieron Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de febrero de 2019 • 20:08

La cantante Lissa Vera declaró en Tribunales en el caso por la investigación de las causas que rodearon la muerte de su amiga Natacha Jaitt , cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 22 de febrero en un salón de fiestas de La Ñata, en Benavídez

Tras prestar testimonio ante la Justicia, la exintegrante de Bandana habló con Jorge Rial en el piso del programa Intrusos y contó qué le dijo Raúl Velaztiqui, una de las últimas personas que estuvo con la modelo en el día de su muerte, sobre lo ocurrido durante aquella madrugada.

Vera explicó que, según lo que pudo hablar con Velaztiqui - que permanece detenido por falso testimonio en sus declaraciones sobre los hechos-, Natacha habría llegado al lugar con él.

Ambos se habían conocido a través de la propia Vera, quien conoció a Jaitt en 2011 y le presentó a Raúl cuatro años más tarde. A continuación, según su relato, habrían perdido contacto, aunque de vez cuando se veían por Lissa e incluso tenían un grupo WhatsApp que se llamaba 'Dijo una amiga', cuyos tres únicos miembros eran ellos.

La cantante y actriz aclaró que ella no solo no estuvo presente el día 22, sino que tampoco estaba enterada de la reunión a la que habían ido Jaitt y Velaztiqui con otro grupo de personas.

Sobre el motivo que los habría llevado hasta allí, Vera señaló que "ellos querían alquilar un salón de fiestas para armar shows para gente grande, para los que quieren bailar pero no ir a un boliche", una idea surgió en el marco de una comida entre los tres en el día de San Valentín.

Al enterarse de la muerte de su amiga, la cantante pudo hablar con Velaztiqui, de quien dijo que es un profesor de danza que obtuvo algunos reconocimientos. Señaló que mantuvo una conversación con él antes de que resultara detenido y cuenta que éste le dijo una frase sobre esa noche, en la que supuestamente querían fundar las bases para un emprendimiento laboral. "Cuando vos vas a hablar de trabajo, llega un momento en el que tenés que agarrar la cartera y retirarte", le habría dicho Velaztiqui.

Lissa Vera cuenta cómo se enteró de la muerte de Natacha Jaitt - Fuente: América TV 02:00

Video

"Raúl me dijo que cuando terminó la reunión se deberían haber ido, pero se quedaron", continuó con su relato Lissa. Según ella, había incluso una fecha acordada para alquilar el salón y hacer una experiencia piloto con el proyecto.

Las mismas fuentes indican que fue entonces cuando Natacha subió a la habitación con el dueño del salón de fiestas, Gonzalo Rigoni, quien declaró haberla encontrado sobre la cama después de retirarse a buscar champagne y de pensar que se había quedado dormida al verla.

Tras varios meses sin frecuentarse personalmente, Natacha había llamado a Lissa el 7 de enero para contarle que había sufrido un abuso y pedirle que la acompañara a Tribunales por este caso.

"No llegué a estar con ella porque se me hizo tarde, pero la encontré en un bar muy cerca. Estaba con sus abogados, con Ulises y con otros amigos. Le dije que éramos muy colgadas con nuestra amistad e invité a todos a mi cumpleaños, que fue el 31 de enero", explica su amiga. A finales de ese mes, Lissa volvió a ver a Natacha en su fiesta, a la que también asistió Raúl, y ahí coordinaron comer juntos el 14 de febrero.

Sobre lo ocurrido en el día de los enamorados, la actriz prosiguió: "Fuimos a un restaurante en Tigre cuyo dueño era primo de un matrimonio de amigos míos. Esa noche, a Natacha le gustó la onda del lugar y en un momento lo codea a Rául y le dice: 'Nosotros tenemos que hacer algo así, para esta clase de público'. Preguntó con quién tenía que hablar para llevarlo a cabo y les presenté al dueño, que les dio teléfonos de otros encargados de salones de la zona. Ella digitó esa idea. Era un negocio de ellos dos y, una vez que estuviera encaminado, querían que me encargue de la parte artística".

Lissa Vera, sobre la muerte de Natacha Jaitt: "No entiendo por qué Ulises me involucró" - Fuente: América 02:13

Video

Cinco días después, se reunieron en el departamento del dueño del restaurante de Tigre, que les pasó una lista de teléfonos y lugares de la zona, según explicó Lissa. "Xanadú fue el lugar, pero podría haber sido otro. Yo me fui porque el embarazo me da sueño y ellos arreglaron para ir a los dos días, el viernes 21, a ver el salón, pero a mí ni siquiera llegaron a contarme", relató."Yo no estuve. No sabía siquiera que iban ahí esa noche. Tampoco estuve en la negociación, pero por lo que me dijo Raúl, ya habían cerrado una fecha y cuando pasó lo que pasó, se estaban por ir", añadió.

Vera también se refirió a la relación de Jaitt con las drogas, en respuesta a una pregunta de Rial, asegurando que jamás consumía delante de ella. "Yo le preguntaba cómo estaba con eso y ella me decía: 'Hay días que camino por las paredes, pero voy bien. Estoy medicada para eso y va queriendo'", precisó. "Le dije que se le notaba, porque el último tiempo la vi más linda. Antes estaba muy flaca, ahora estaba más rellenita. Si tenía problemas de adicción, nunca lo hizo al lado mío. Ella no era la que aparecía en televisión", sentenció Vera.

Mientras tanto, continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la modelo y conductora radial. Ninguna hipótesis ha sido de momento descartada, según dijo estos días el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand.

El próximo miércoles está previsto que se llevan a cabo los peritajes para saber cómo murió Jaitt. Se realizarán estudios toxicológicos y anatomapatológicos que ayudarían a determinar si la modelo y conductora consumió sustancias y, en caso afirmativo, en qué condiciones lo pudo haber hecho. En este sentido, también corresponde determinar si el consumo habría sido de forma voluntaria o inducido.