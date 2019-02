Crédito: Twitter Conmebol

Alejandro Casar González SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de febrero de 2019 • 17:21

No habrá Continental Cup. O al menos no se disputará en 2020. La Conmebol rechazó la invitación de Estados Unidos para jugar un torneo el próximo año y dio dos fundamentos que sacuden directo la intención de la US Soccer (la federación estadounidense de fútbol): no es un torneo aprobado por FIFA y todavía no se sabe el motivo por el cual Estados Unidos rechazó jugar la Copa América de Brasil. La inversión de la US Soccer, expuesta en una carta enviada a las oficinas de la confederación sudamericana, rondaba los 200 millones de dólares, con un fee por participación, otro pago extra por cantidad de puntos y garantías de cuartos de final en adelante. Ese plan quedó archivado, al menos por ahora.

La idea de la US Soccer era la de organizar un certamen entre junio y julio de 2020 con partipación tanto de selecciones de Conmebol como de Concacaf. En total serían 16 equipos, con 10 sudamericanos, cinco del Norte y el Caribe y Estados Unidos. La clasificación para las cinco plazas quedaría en manos de Concacaf.

Según la misiva firmada por Carlos Cordeiro, presidente de la federación estadounidense, la US Soccer se haría cargo de todos los costos de organización, incluidas las garantías de todas las asociaciones participantes. Y se invitaba a la Conmebol a una reunión para el 6 de marzo en Miami, con la idea de responder todas las inquietudes, correspondientes tanto a la estructura del troneo como a las garantías financieras.