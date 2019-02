Tamara Bella, la ex de Matías Alé, conquistó a Ricardo Centurión

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de febrero de 2019 • 18:15

Ricardo Centurión decidió dejar de lado sus problemas con Racing para pasar a protagonizar todos los sitios de espectáculos. El futbolista tuvo hoy una nueva ausencia en el entrenamiento del equipo y en las últimas horas envió una carta documento al club para que resuelvan su situación laboral luego de un tenso enfrentamiento con Eduardo Coudet. Sin embargo, eso parece ser la última de sus preocupaciones.

Al parecer el futbolista ya no está solo y las fotos que trascendieron a través de las redes sociales lo demuestran. Tamara Bella, ex novia de Matías Alé y actual panelista de Todas las tardes, es la mujer que lo acompaña desde hace ya varias semanas.

"Con Ricky nos conocemos, me parece hermoso y me encanta la onda que tiene. El está soltero, yo estoy soltera... Y bueno, vamos a ver qué pasa", le aseguró la modelo a la prensa cuando fue consultada. Lo cierto es que la pareja se habría conocido en la noche porteña por amigos en común. "Enseguida pegaron onda", cuentan. Si bien Tamara se muestra más desenvuelta a la hora de hablar del deportista, él prefiere mantenerse a un lado de los rumores cada vez que le preguntan por ella. "No sé qué va a pasar, lo estoy conociendo y disfrutando del momento. Espero que la vida me depare cosas buenas junto a él", finalizó Gala con una sonrisa.