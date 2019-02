La decadencia del feminismo, por Jani Dueñas - Fuente: Twitter 00:45

Jani Dueñas es una conocida standupera de Chile que, últimamente, fue destacada por la revista Time como una de las mejores presentaciones humorísticas del año. Últimamente, también ganó peso en su país por su militancia por los derechos de la mujer.

Después de 15 años de trayectoria y de estrenar un especial en la plataforma Netflix, llegó al festival de Viña del Mar. "No sé si quiero ir, la verdad. A mí me gustaría ir a los 58 años, cuando ya nadie me esté poniendo a prueba. Y me gustaría ir cuando vayan tres o cuatro mujeres, no una", había declarado al sitio The Clinic.

El martes 26 fue su debut en el clásico festival. Y su encuentro con "El Monstruo" [el nombre que recibe el publico de Viña por su ferocidad] no fue nada bueno.

"Fue uno de los momentos más difíciles y angustiantes vividos en la Quinta en años, quizás sólo parecido al bochorno de Ricardo Meruane en su doblete en el lugar, en 2011 y 2016", dijo el diario La Tercera.

"El Monstruo despertó como nunca, hizo valer ese mote algo adormecido con los años y quiso sangre: Dueñas, antecedida por elogios internacionales y por ser una de las cabecillas de la generación femenina del stand up, no tuvo jamás química con el público. Tropezó desde un principio, no logró soltar risas y sólo se hundió con una rutina que partió apelando a su figura algo desconocida para la audiencia masiva, al paso de los años, a sus vivencias como mujer, a sus amigas animalistas. nada resultó, pese a la insistencia de la comediante por continuar su actuación, apelando a recursos de última hora como la sororidad y la presencia de mujeres feministas", agregó.

La cómica empezó mal, siguió peor y después tiró un manotazo de ahogado: en un momento, intentó pedir ayuda de los presentadores para no tener que bajarse del escenario. No funcionó. Finalmente se retiró entre críticas y abucheos, con la cabeza gacha. Y se convirtió en meme de las redes sociales, donde los usuarios continuaron con el bullying.