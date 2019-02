La escola de samba Beija Flor, en sus preparativos para el desfile en el Sambódromo Crédito: DPA

RIO DE JANEIRO.- Cuando faltan menos de 24 horas para que el Rey Momo reciba simbólicamente las llaves de la ciudad de Río de Janeiro para dar comienzo a los famosos festejos del Carnaval carioca, los desfiles de las tradicionales escolas de samba corren riesgo de no realizarse. En una acción de urgencia, fiscales estatales pidió esta tarde a la Justicia clausurar el Sambódromo Marqués de Sapucaí por no tener al día sus certificados contra accidentes.

En su solicitud ante el primer Tribunal Económico Administrativo de Río, el Ministerio Público del estado de Río de Janeiro condicionó la liberación del Sambódromo a una pericia técnica del Cuerpo de Bomberos para que se le conceda una autorización especial si se garantizan las medidas de seguridad mínimas para el público. Asimismo, se requirió que la Secretaría Municipal de Turismo (RioTur) y la Liga Independiente de las Escolas de Samba (Liesa) firmen un compromiso de responsabilidad ante cualquier eventualidad que se produzca.

Tras el incendio en el centro de entrenamiento del club Flamengo, el 8 de febrero, que dejó 10 jugadores juveniles muertos, el diario O Globo reveló que varios sitios relacionados con el Carnaval -entre ellos el- tienen sus certificados contra accidentes vencidos. Desde entonces, fiscales del Ministerio Público comprobaron varias irregularidades en el Sambódromo diseñado por Oscar Niemeyer y terminado en 1984: instalaciones eléctricas improvisadas, cables sueltos, bloqueo de vías de escape, goteras, falta de extintores, y ausencia de pararrayos, entre otros problemas estructurales.

El domingo de la semana pasada, durante uno de los ensayos técnicos de las escolas de samba, una noche de lluvia, varias personas que estaban sentadas en una de las tribunas del Sambódromo afirmaron haber sentido pequeñas descargas eléctricas, lo que generó momentos de pánico.

El Sambódromo de la Avenida Marqués de Sapucaí -tal su nombre oficial- es el escenario carnavalesco más célebre de Brasil, donde todos los años tiene lugar la competencia de las escolas de samba de Río de Janeiro, con sus exuberantes carrozas, sensuales bailarinas, a un ritmo musical delirante, sobre una pasarela de 700 metros. El sitio icónico sitio pasó por una millonaria reforma en 2011, con la cual su capacidad aumentó de 60.000 para 72.500 espectadores. Además de realizarse allí los desfiles de las escolas de samba, el Sambódromo recibe normalmente grandes espectáculos musicales, exhibiciones deportivas y servicios de culto evangélico; durante los Juegos Olímpicos de 2016, se utilizó como sede para las pruebas de arquería y para la llegada de la maratón.

Los desfiles están programados para comenzar mañana, viernes, con las primeras de las 13 escolas de samba del grupo de ascenso, y ya el domingo y el lunes, se presentarán las 14 escolas del "grupo especial".

Hasta el momento, el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella -un fervoroso exobispo evangélico que no oculta su desdén por el Carnaval- no se manifestó respecto al pedido del Ministerio Público. Desde RioTur, en tanto, se minimizaron los problemas y se afirmó que se está trabajando para que el evento carnavalesco no sufra alteraciones. Por su parte, el presidente de la Liesa, Jorge Castanheira, admitió a O Globo intranquilidad por la situación.

"Naturalmente que causa preocupación (el pedido del Ministerio Público), porque hace meses que estamos trabajando. No soy especialista en seguridad, entonces no sería adecuado que comente si el Sambódromo está estructuralmente seguro o no. Pero puedo decir que durante los espectáculos tenemos siempre el apoyo de todos los órganos, bomberos, policía, lo que nos da tranquilidad de que hay una rápida atención", señaló.

Para complicar el panorama, el pronóstico del tiempo para este fin de semana largo del Carnaval vaticina fuertes lluvias hasta el lunes.