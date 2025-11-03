1-Activos de Argentina mantienen interés inversor ante cambio de expectativas

(Agrega información, citas y actualiza valores de mercado)

BUENOS AIRES, 3 nov (Reuters) - Los activos de Argentina se mantenían firmes el lunes avalados por una mejora en el apetito por riesgo local tras el inesperado buen desempeño electoral del oficialismo en los comicios de medio término, que provocó una recalibración de las expectativas del mercado respecto al escenario político y económico.

Recientes cambios en el gabinete del presidente libertario Javier Milei buscan afianzar su mandato con una mayor presencia en el Congreso para avanzar en una segunda etapa de su plan ortodoxo de gobierno.

"Con este cambio de clima, el sendero hacia la completa normalización financiera se vuelve más transitable", estimó José María Segura de PwC Argentina.

El mercado accionario de Buenos Aires operaba con alza del 2,26% en su índice líder S&P Merval hacia las 1510 GMT, luego de renovar un nivel máximo histórico de 3.181.450,09 unidades en la primera parte de la sesión, y de subir un sorpresivo 69,31% en octubre.

Por su parte, los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local operaban con un alza promedio del 0,5% sostenidos por la mejora en las emisiones en dólares de buena liquidez, luego de subir cerca de un 20% en el décimo mes del año.

La mejora en el precio de los bonos y la baja en el riesgo país argentino (650 PB) avalan expectativas de que el país podría volver a los mercados internacionales de deuda en el primer trimestre de 2026.

"Hay motivos para ser optimistas, ya que el Merval apenas recuperó lo perdido en pesos en el año o un bono soberano a 10 años de Argentina rinde lo mismo que uno del Congo.

Así, a pesar de la histórica suba, los activos locales aún tienen potencial", afirmó el economista Roberto Gerente de Adcap.

En la plaza cambiaria, el peso se depreciaba un 0,96% a 1.462 unidades por dólar, mientras que los negocios a futuro se pactaban a 1.520 unidades por dólar para fin de año.

El reciente apoyo del Gobierno estadounidense mediante un 'swap' de monedas por 20.000 millones de dólares y las tratativas para acordar un fondo de rescate por otros 20.000 millones, aplacó al mercado, que venía presionado por tomas de coberturas en dólares.

Analistas estimaron que el Tesoro americano compró pesos argentinos en el mercado local por unos 2.100 millones de dólares para sostener la paridad cambiaria.

Durante octubre, las liquidaciones de las empresas agroexportadoras de Argentina cayeron un 56% interanual al totalizar 1.117 millones de dólares como consecuencia del anticipo de las mismas realizado en septiembre por un régimen especial, dijo CIARA-CEC.

"En el contexto post electoral-político local actual, aún con incertidumbre sobre el régimen cambiario y monetario, es posible esperar que el spread de la deuda argentina siga bajando, más si continúa el proceso de reducción de la tasa de interés internacional y las mejoras en tensiones comerciales", dijo Quantum Finanzas.

"La concreción del reciente anuncio del Tesoro que comprará divisas en el mercado, los avances que el Gobierno logre en materia de consensos para la sanción de reformas estructurales y la aplicación de desregulaciones contribuirán a ello", señaló.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath, Eliana Raszewski)