1-Irán advierte de represalias si Trump ataca; EEUU retira personal de sus bases

Por Parisa Hafezi y Andrew Mills

DUBÁI/DOHA, 14 ene (Reuters) -

Estados Unidos está retirando parte de su personal de bases en Oriente Medio, dijo un funcionario estadounidense el miércoles, después de que un alto funcionario iraní dijo que Teherán había advertido a los vecinos que atacaría las bases estadounidenses si Washington atacaba.

Con el liderazgo de Irán tratando de sofocar los peores disturbios internos que la República Islámica ha enfrentado, Teherán está tratando de disuadir las repetidas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de intervenir en nombre de los manifestantes antigubernamentales.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Estados Unidos estaba retirando parte del personal de bases clave en la región como medida de precaución debido al aumento de la tensión regional.

Dos funcionarios europeos dijeron que la intervención militar de Estados Unidos parecía probable, y uno de ellos dijo que podría ocurrir en las próximas 24 horas. Un funcionario israelí también dijo que parecía que Trump había tomado la decisión de intervenir, aunque el alcance y el momento aún no se habían aclarado.

Qatar dijo que la retirada de tropas de su base aérea de Al Udeid, la mayor base estadounidense en la región, "se está llevando a cabo en respuesta a la actual tensión regional".

Tres diplomáticos dijeron que a parte del personal se le había dicho que abandone la base, aunque no hubo señales inmediatas de que un gran número de tropas fueran enviadas en autobús a un estadio de fútbol y a un centro comercial, como ocurrió horas antes de un ataque con misiles iraníes el año pasado.

Trump ha amenazado repetidas veces con intervenir en apoyo de los manifestantes en Irán, donde según un grupo de derechos humanos han muerto 2.600 personas en la represión de una de las mayores oleadas de protestas contra el régimen clerical.

Las autoridades iraníes acusan a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios, llevados a cabo por personas a las que califica de terroristas.

Irán "nunca se había enfrentado a este volumen de destrucción", dijo el miércoles el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdolrahim Musavi, culpando a enemigos extranjeros. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, describió "la represión más violenta de la historia contemporánea de Irán".

AVISO A LOS ALIADOS DE EEUU Trump lleva días amenazando abiertamente con intervenir en Irán, aunque sin dar detalles concretos.

En una entrevista con CBS News el martes, prometió "acciones muy fuertes" si Irán ejecuta a los manifestantes. "Si los cuelgan, van a ver algunas cosas", comentó, al tiempo que instó a los iraníes a seguir protestando y tomar las instituciones, declarando que "la ayuda está en camino".

El funcionario iraní, que habló a cambio de mantener el anonimato, dijo que Teherán pidió a los aliados de Estados Unidos en la región que "impidan que Washington ataque a Irán".

"Teherán ha dicho a los países de la región, desde Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos hasta Turquía, que las bases estadounidenses en esos países serán atacadas" si Washington golpea a Irán, dijo el funcionario.

Asimismo, añadió que se habían suspendido los contactos directos entre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

Estados Unidos tiene fuerzas en toda la región, incluido el cuartel general avanzado de su Mando Central en Al Udeid (Qatar) y el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin.

El flujo de información desde el interior de Irán se ha visto obstaculizado por un apagón de Internet.

El grupo de defensa de los derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, dijo que hasta el momento había verificado la muerte de 2.403 manifestantes y 147 personas afiliadas al Gobierno. (Reporte de Elwely Elwelly y Jana Choukeir en Dubái, Bassam Masoud en Doha, John Irish en París, Lili Bayer en Bruselas, Bo Erickson en Detroit, Susan Heavey, Joey Roulette y Doina Chiacu en Washington, Michelle Nichols en las Naciones Unidas y Bhargav Acharya en Toronto; escrito por Tom Perry; editado en español por Carlos Serrano)