1-Ofensiva de Trump se amplía con incautación de petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela

Por Marianna Parraga y Idrees Ali

WASHINGTON, 7 ene (Reuters) - Estados Unidos anunció el miércoles que había apresado un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela, como parte de la agresiva campaña del presidente Donald Trump para controlar los flujos de petróleo en América y obligar al gobierno socialista de Caracas a convertirse en su aliado.

Tras destituir al líder Nicolás Maduro, Washington está bloqueando los buques sancionados que entran y salen de las aguas de Venezuela. La Guardia Costera y el ejército de Estados Unidos detuvieron el petrolero Marinera, que se negó a ser abordado el mes pasado y cambió a la bandera de Moscú, informaron las autoridades.

Con un submarino y buques rusos en las proximidades tras una persecución de dos semanas en el Atlántico, la medida supuso un riesgo de mayor confrontación con Moscú, que ha condenado las acciones de Estados Unidos en Venezuela y ya está en desacuerdo con Occidente debido a la guerra de Ucrania.

La cadena estatal rusa RT mostró una imagen de un helicóptero sobrevolando cerca del Marinera, originalmente conocido como Bella-1, y dijo que parecía que las fuerzas estadounidenses estaban tratando de abordar el petrolero, que está vacío.

La Guardia Costera también interceptó otro petrolero vinculado a Venezuela, el Sophia, cerca de la costa noreste de Sudamérica, informaron las autoridades, en el cuarto episodio de este tipo en las últimas semanas.

El Gobierno de Trump también está presionando un acuerdo con Venezuela para desviar suministros de Pekín e importar crudo por valor de hasta US$ 2000 millones.

Trump ha hablado abiertamente de controlar las vastas reservas de Venezuela, junto con las petroleras estadounidenses, después de la destitución de Maduro, a quien ha tachado de dictador narcotraficante aliado con los enemigos de Washington.

"El descarado uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela y su exigencia de 'Estados Unidos Primero' cuando Venezuela dispone de sus propios recursos petroleros son actos típicos de intimidación", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, en una rueda de prensa.

Los aliados del Partido Socialista de Maduro siguen en el poder en Venezuela, donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se mueve en una delgada línea entre denunciar el "secuestro" del depuesto mandatario o poner en marcha la cooperación con Estados Unidos bajo amenazas explícitas de Trump.

El mandatario dijo que Estados Unidos refinaría y vendería hasta 50 millones de barriles de crudo atascados en Venezuela como primer paso de su plan para reactivar un sector en declive desde hace tiempo pese a sentarse sobre las mayores reservas del mundo.

"¡Este petróleo será vendido a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que sea usado para beneficiar al pueblo de Venezuela y Estados Unidos!", publicó Trump el martes.

Fuentes de la petrolera estatal Pdvsa dijeron a Reuters que las negociaciones para un acuerdo de exportación habían avanzado, aunque el Gobierno de Venezuela no hizo ningún anuncio oficial.

China, Rusia y los aliados de izquierda de Venezuela han denunciado la incursión para capturar a Maduro, la mayor intervención de este tipo de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989 para derrocar a Manuel Noriega.

Los aliados de Washington también están profundamente inquietos por el extraordinario precedente de capturar a un jefe de Estado extranjero, y Trump ha hecho una serie de amenazas de más acciones -desde México a Groenlandia- para promover los intereses de Estados Unidos.

De muertos en captura Maduro

Algunos detalles son aún escasos sobre cómo las Fuerzas Especiales de Estados Unidos rompieron el cordón de seguridad de Maduro y lo capturaron en la puerta de una habitación segura.

Venezuela no ha confirmado sus pérdidas totales, aunque el Ejército publicó una lista de 23 muertos y Cuba dijo que 32 miembros de sus servicios militares y de inteligencia murieron. Estados Unidos calcula que hay unas 75 víctimas mortales, informó el Washington Post.

Maduro, de 63 años, que gobernaba Venezuela desde la muerte en 2013 de su predecesor y mentor Hugo Chávez, se declaró el lunes inocente de cargos de narcotráfico en un tribunal.

Trump parece estar calculando que es mejor para la estabilidad en Venezuela trabajar por ahora con los principales aliados de Maduro. Está haciendo hincapié en la reactivación del sector petrolero con la ayuda de empresas estadounidenses como prioridad, no en la liberación de los presos políticos o en una nueva votación para una transición democrática.

La principal figura opositora a Maduro de Venezuela, María Corina Machado, quiere volver a casa, donde dice que la oposición ganaría fácilmente una votación libre.

Pero también se está cuidando de no contrariar a Trump, diciendo que le gustaría entregarle personalmente el premio Nobel que él quería y que ella le dedicó en su momento.

Dice estar totalmente de acuerdo con sus aspiraciones de convertir a Venezuela en un importante aliado de Estados Unidos y en el centro energético de las Américas.

Edmundo González, aliado de Machado, ganó de forma abrumadora las elecciones de 2024, según la oposición, Estados Unidos y varios observadores electorales.

Mientras trabaja con Rodríguez y otros funcionarios venezolanos de alto rango, Estados Unidos ha advertido que deben cooperar o arriesgarse a compartir el destino de Maduro.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, que controla las fuerzas de seguridad acusadas de abusos generalizados de los derechos humanos, está bajo particular escrutinio, dijeron fuentes a Reuters.

Estados Unidos también vigila de cerca al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien, al igual que Cabello, está acusado de narcotráfico por Estados Unidos y tiene una recompensa multimillonaria por su cabeza.

La propia Rodríguez está sometida a sanciones de Estados Unidos, y sus activos financieros en el extranjero han sido identificados como una posible forma de presión, dijo una fuente informada sobre el pensamiento de Washington.

(Reporte de oficinas de Reuters en todo el mundo; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)