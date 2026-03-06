10 millones de personas afectadas por el robo de datos en un ciberataque contra el transporte de Londres (BBC)

Piratas informáticos se hicieron con los datos de 10 millones de personas durante un ciberataque contra el operador del transporte de la capital británica, Transport for London (TfL), en 2024, en uno de los mayores robos de datos del país, informó el viernes la BBC.

TfL —que registra hasta 5 millones de viajes al día en el metro de Londres— señaló a la AFP que en el momento del incidente, en septiembre de 2024, envió un correo electrónico "a todos los clientes de los que teníamos una dirección", más de 7 millones.

El objetivo era "informarles de la posibilidad de que algunos datos hubieran sido robados", añadió el operador, sin confirmar la cifra mencionada por la cadena británica.

La BBC explicó que tuvo acceso a los datos robados gracias a una fuente procedente del entorno de la piratería informática, con nombres, direcciones de correo electrónico y postales, además de números de teléfono de "alrededor de 10 millones de personas".

En el momento del ataque —que no tuvo consecuencias sobre los servicios de transporte en sí—, TfL reconoció que se habían consultado datos personales de clientes, aunque afirmó que el impacto había sido "muy limitado".

En ese momento, "identificamos a unos 5000 clientes que necesitaban asistencia, porque sabíamos que algunos de sus datos de reembolso", en particular los bancarios, "podrían haber sido consultados", precisó el viernes un portavoz de TfL.

Dos hombres fueron acusados formalmente el año pasado por la justicia británica en relación con este caso.

El juicio comenzará en junio contra esas dos personas, que entonces tenían 18 y 19 años, y se sospecha que forman parte de un colectivo criminal en línea conocido como Scattered Spider.

El Reino Unido sufrió varios grandes ciberataques el año pasado, dirigidos especialmente contra cadenas comerciales como Marks & Spencer, Harrods y Co-op, así como contra el fabricante de automóviles Jaguar Land Rover, cuya actividad quedó paralizada durante más de un mes.