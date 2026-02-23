10 momentos memorables de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

MILÁN (AP) — Con 116 pruebas con medalla a lo largo de 16 días repartidos por el norte de Italia, los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina ofrecieron muchos momentos inolvidables. Estos son 10 de los más grandes, del desconsuelo al triunfo.

La desgarradora caída de Lindsey Vonn

La historia olímpica de la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se suponía que sería una de redención. Salió del retiro a los 41 años, luchó contra un desgarro del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda días antes de la competencia y estaba lista para conquistar el descenso. En cambio, se enganchó con una puerta, 13 segundos después de iniciar su bajada, lo que provocó un accidente aterrador en Cortina d’Ampezzo.

Tras recibir tratamiento durante aproximadamente una semana en Italia por una compleja fractura de tibia, Vonn voló de regreso a Estados Unidos. Se ha sometido a al menos cuatro cirugías.

Sus esquís no se soltaron durante el accidente, lo que generó preocupaciones de seguridad en el circuito de esquí.

La primera medalla de Sudamérica en unos Juegos de Invierno

Mientras Brasil disfrutaba del Carnaval, el esquiador alpino Lucas Pinheiro Braathen le dio al país otra razón para celebrar: una medalla olímpica de oro olímpica en eslalon gigante.

Fue la primera medalla en unos Juegos de Invierno para cualquier país de Sudamérica.

“He intentado una y otra vez poner en palabras lo que estoy sintiendo. Pero es simplemente imposible”, manifestó Pinheiro Braathen.

La histórica barrida de oros de Klaebo

Pesada es la cabeza que lleva la corona, pesado es el cuello que lleva todas las medallas de oro de Johannes Hoesflot Klaebo.

El noruego ganó las seis medallas de oro en la competencia masculina de esquí de fondo, estableciendo un nuevo récord de más oros en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno.

El récord anterior lo había establecido el patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden con cinco oros en los Juegos de Lake Placid 1980.

Noruega dominó los Juegos en general, encabezando el medallero con 41. Lo atribuyen a su forma de vida.

La caída de Ilia Malinin

Ilia Malinin, el gran favorito para ganar el oro en patinaje artístico masculino, se cayó dos veces en su programa de patinaje libre. Las caídas lo hicieron desplomarse del primer lugar hasta quedar fuera del podio.

Malinin reconoció: “Sinceramente, sí, no me lo esperaba. Sentí que llegaba a esta competencia muy preparado. Me sentía listo al salir a ese hielo. Creo que quizá esa pudo haber sido la razón: tenía demasiada confianza en que iba a salir bien”.

La alegría de Alysa Liu

Alysa Liu le dio a Estados Unidos su primera medalla de oro en patinaje artístico femenino en 24 años con un programa libre lleno de alegría y casi impecable.

La joven de 20 años se había alejado del patinaje antes de encontrar el camino de regreso, y en el proceso se encontró a sí misma.

“Creo que mi historia es más importante que cualquier otra cosa para mí, y eso es lo que atesoraré, y este viaje ha sido increíble, y mi vida simplemente ha sido… no tengo quejas", dijo.

La política de Estados Unidos se entromete en los Juegos

Los atletas estadounidenses enfrentaron preguntas persistentes sobre la agenda de control migratorio del presidente Donald Trump y sobre su comodidad al representar a un país cuyas políticas son cada vez más controvertidas en el escenario mundial.

El esquiador acrobático estadounidense Hunter Hess afirmó que no respaldaba la ofensiva migratoria del presidente de Estados Unidos, lo que llevó a Trump a llamarlo “perdedor”. Chloe Kim, Eileen Gu y compañeros de equipo de Hess pidieron unidad en respuesta. Hess contestó durante la clasificación del halfpipe mostrando una “L” en la frente, y señaló que mantiene su postura y ama a Estados Unidos.

La patinadora artística estadounidense Amber Glenn también indicó que recibió amenazas en redes sociales después de decir, durante una conferencia de prensa previa a los Juegos, que la comunidad queer está pasando por un “momento difícil” en medio del clima político bajo Trump.

El homenaje en el casco de un piloto ucraniano de skeleton

Al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych se le prohibió competir cuando se negó a dejar de usar un casco que honraba a más de 20 atletas y entrenadores muertos en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El Comité Olímpico Internacional dijo que usar el casco violaría las reglas contra hacer declaraciones en el terreno de competencia. El COI le pidió a Heraskevych que usara un casco diferente en las carreras. Ofreció concesiones, como llevar un brazalete negro o permitirle exhibir el casco una vez que estuviera fuera del hielo.

“Creo, profundamente, que la (Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton) y el COI entienden que no estoy violando ninguna regla. Además, diría que es doloroso que realmente parezca discriminación porque muchos atletas ya se estaban expresando”, dijo Heraskevych.

Acusaciones de trampa en curling

El deporte aparentemente pintoresco y cordial del curling se vio sacudido por acusaciones de trampa durante los Juegos de Invierno. Primero se acusó a Canadá, luego a Gran Bretaña. ¿La infracción principal? El doble toque.

Tras unos días agitados con insultos y un breve cambio de regla, las tensiones se apaciguaron y los equipos y jugadores, más o menos, siguieron adelante.

“Son los Juegos Olímpicos”, expresó el jugador canadiense de curling Ben Hebert. “Se acabará en dos semanas y todos volverán a cubrir el curling dentro de cuatro años”.

Un tipo diferente de infidelidad

Sturla Holm Laegreid, uno de los mejores biatletas de Noruega, terminó tercero en la prueba individual de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos y luego dio una de las entrevistas más extrañas, que rápidamente se volvió viral.

Laegreid, lleno de remordimiento, le dijo a la emisora noruega NRK —y al mundo entero— que le había sido infiel a su novia.

Más tarde señaló que lamentaba haber ventilado su vida personal y haber opacado la medalla de oro olímpica de su compañero de equipo. Pero el daño en forma de meme ya estaba hecho.

Duelo norteamericano en hockey

El hockey siempre iba a ser un gran acontecimiento en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. Incluso antes de que cayera el primer disco, había preocupaciones por el nuevo estadio y entusiasmo por el regreso olímpico de las estrellas de la NHL. Como muchos habían pronosticado, Canadá y Estados Unidos llegaron a la final tanto del torneo masculino como del femenino. Estados Unidos ganó ambos partidos por la medalla de oro en tiempo extra.

