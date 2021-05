10 motivos para emocionarse de volver al cine este verano

Después de más de un año de incertidumbre y fechas de estreno fluctuantes, habrá una temporada de verano (boreal) en el cine. Las grandes producciones están de regreso, y ya se siente el olor a palomitas de maíz en el aire.

Las películas veraniegas siempre han estado llenas de calamidad y cataclismos, pero este año la amenaza existencial también está fuera de campaña. La pandemia ha traído grandes cambios para las películas, que se han aferrado a la vida en los últimos 14 meses, principalmente en pantallas pequeñas. ¿Puede resucitar el público en los cines? Este verano será una prueba profunda de supervivencia, y no sólo para Vin Diesel.

Pero, al menos para nosotros, la ausencia sólo ha hecho que nuestros corazones cinéfilos se enamoren más. A continuación algunas de las cosas que ansiamos con ansias hacer este verano en el cine.

Sentarnos en la oscuridad con desconocidos

Por favor, porfa, silencien mi celular y, mientras hacen eso, quemen mi sillón y arrojen mi laptop al océano. Apaguen las luces, enciendan la pantalla. Nuestras experiencias cinematográficas los últimos 14 meses han sido aisladas, calladas y achicadas. Aunque muchas películas han sido buenas, todas carecen de algo que se no puede obtener sin una sala repleta y una gran pantalla. Ahí es donde viven las películas y donde nosotros nos entregamos a ellas. — Coyle.

¡ver tráilers!

Podría sonar absurdo porque son comerciales, pero yo estoy muy emocionada de poder ver los tráilers nuevamente en pantalla grande. Incluso a pesar de que hoy están accesibles en todas partes, realmente no hay nada como verlos en un cine y parte de eso es simplemente no saber lo que vendrá. Todavía recuerdo la emoción de ver el logotipo de Lucasfilm y darme cuenta de que estábamos por ver ese primer adelanto de “The Phantom Menace” (“La amenaza fantasma”) o escuchar la guitarra vibrante de Bernard Sumner invitándonos a ver un poco de “Marie Antoinette” (“María Antonieta”), o la energía frenética de la versión de Karen O’s de “The Immigrant Song” para “The Girl With the Dragon Tattoo” (“La chica del dragón tatuado”). Incluso el adelanto de “Garden State!” (“Tiempo de volver”). Algunas de estas películas me gustaron y otras no, pero siempre me han encantado los tráilers. Los de “West Side Story” (“Amor sin barreras”) y “No Time to Die” (“Sin tiempo para morir”) están increíbles. — Bahr.

Anthony ramos

“In the Heights” (“En el barrio”) es tu película del verano. La exuberante adaptación de Jon M. Chu del musical de Lin-Manuel Miranda (que se estrena el 11 de junio) es una fiesta callejera convertida en peliculón — una celebración total del romance, la herencia latina, la música, Nueva York y, espero, el encanto comunal del cine. Llegará por todo lo alto. Y aunque hay muchas actuaciones en el elenco creado por Chu que merecen ser reconocidas, incluyendo las de Leslie Grace, Corey Hawkins y Melissa Barrera, “In the Heights” vibra gracias a su carismático protagonista, Anthony Ramos. Fue parte del elenco original de “Hamilton” y un actor secundario en “A Star Is Born” (“Nace una estrella”), pero hacía falta un papel revelación para este actor de 29 años. Y como diría Hamilton, no va a desperdiciar su oportunidad. — Coyle.

Aventura de acción

Sí, ya conocemos el concepto de hacer películas basadas en atracciones de parques temáticos de Disney, pero “Jungle Cruise” (que se estrenará en cines y Disney+ Premier el 30 de julio) me tiene definitivamente emocionada. La atracción no es una de mis favoritas, ¿pero quién no quisiera ver una aventura de acción con el tono de “Romancing the Stone” (“Dos bribones tras la esmeralda perdida”) con dos estrellas de cine carismáticas como Emily Blunt y Dwayne Johnson en ropa chic de safari? Simplemente la idea de verlos discutir me hace sonreír. — Bahr.

Autos en el espacio

Las películas no tienen que ser complicadas, sólo lleven unos autos al espacio. ¿Es mucho pedir? Afortunadamente la franquicia de “Fast and the Furious” (“Rápidos y furiosos”) nunca ha sido acusada de pensar demasiado. Su novena (¡novena!) entrega “F9” (que debuta el 25 de junio) promete ser una de las más ridículas hasta la fecha, una que sólo puedo asumir que será un gran pisotón en el acelerador para la humanidad. — Coyle.

Questlove como director

La película de concierto del verano viene de una fuente familiar en un nuevo papel. Amir “Questlove” Thompson, el omnipresente baterista de Roots, debuta como director en “Summer of Soul (...or When the Revolution Could not Be Televised)”, una impresionante cápsula de tiempo sobre una emblemática serie de conciertos en Harlem en 1969. La cinta (que se estrena el 2 de julio en cines y en Hulu) desempolva presentaciones pocas veces vistas de Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone, The Staple Singers y otros en festival de verano conocido como el “Woodstock Negro”. Pónganla a todo volumen. — Coyle.

Coda

Ha sido difícil encontrar películas del gusto popular sin público, pero Siân Heder lo logra con su drama familiar “CODA”. Cuando la cinta debutó de manera virtual en el Festival de Cine de Sundance en enero, los críticos desearon casi unánimemente haberla podido ver en un cine atestado como el Eccles de Park City. Ahora se estrenará en cines y en Apple TV+ el 13 de agosto y el público tendrá esa oportunidad. La cinta sigue a una adolescente que es la única persona oyente en su familia, un complicado clan de pescadores sordos en Gloucester, Massachusetts. Resulta que su pasión es cantar. Aunque suena muy hollywoodense, “CODA” está hecha con tal espíritu y autenticidad que se siente como un regalo divino que te hará sentir bien. — Coyle

Dev patel a caballo

Una nueva película de David Lowery es siempre motivo de celebración y en esta ocasión tomó como punto de partida el poema “Sir Gawain and the Green Knight” (“Sir Gawain y el Caballero Verde”) del siglo XIV. Su película “The Green Knight” se estrena el 30 de julio. Recuerden, hizo una meditación ardiente sobre el dolor de Casey Affleck en una sábana y Rooney Mara comiendo un pastel. Lowery eligió a Patel para el papel principal, en parte porque podía sacarse de la cabeza la imagen de lo bien que se vería a caballo, y francamente yo tampoco. — Bahr

Zola

Será interesante ver cómo responde la gente a “Zola” de Janicza Bravo (que se estrena el 30 de junio), una película basada en un tristemente célebre hilo de 148 tuits. Bravo y el coguionista Jeremy O. Harris lo convirtieron en una aventura en la que una pareja de strippers (Taylour Paige, Riley Keough) se va en un viaje no planeado a Miami poco después de conocerse, iniciando una travesía salvaje entre las redes sociales, el trabajo sexual y el cine. — Coyle.

America: the motion picture

Netflix describe la cinta animada “America: the Motion Picture” (“Estados Unidos: La película”), que se estrena el 30 de junio, de esta manera: “George Washington y su compa Sam Adams - armados de motosierra y cerveza - se unen para derrotar a los británicos en esta versión burlesca de la Revolución estadounidense”. El elenco incluye a Channing Tatum como Washington y a Jason Mantzoukas como Adams. Ya puedo sentir el patriotismo brotando en mí. — Coyle.

AP