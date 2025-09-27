15 heridos leves y 3 menos graves en el incendio de un edificio en Lleida
15 heridos leves y 3 menos graves en el incendio de un edificio en Lleida
LA NACION
LLEIDA, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -
15 personas han resultado heridas leves y 3 menos graves este sábado por la mañana en el incendio de un edificio en el pasaje de Agustí Duran i Santpere en Lleida. Bombers se ha desplazado con 9 dotaciones y ha estabilizado un incendio que ha afectado completamente a una vivienda, por lo que han evacuado a algunos vecinos por la fachada y se ha confinado al resto de vecinos del edificio, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
El Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat (SEM) ha activado 7 ambulancias, una de ellas colectiva, para atender a los 18 afectados, que han sido trasladados a diferentes centros sanitarios, aunque ninguno de ellos de gravedad, informa el SEM vía 'X'.
