15 jugadoras de la selección femenina de fútbol renuncian "mientras no se revierta" la actual situación

Quince jugadoras de la selección española femenina de fútbol han renunciado a jugar con el combinado nacional "mientras que no se revierta" la situación que se generó en la última concentración con el seleccionador Jorge Vilda, según ha confirmado este jueves la RFEF, que ha replicado de forma contundente y se ha mostrado inflexible en su postura.

"La RFEF no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias. La Federación no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo. Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas", ha advertido la RFEF en un comunicado.