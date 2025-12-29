153 personas han sido realojadas tras el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona)
BARCELONA, 29 dic. 2025 (Europa Press). Un total de 153 personas han sido realojadas por la Generalitat y entidades sociales tras el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), según han informado fuentes de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión a Europa Press este lunes. El pasado 17 de diciembre los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo un operativo para vaciar el B9, en el que llegaron a residir unas 400 personas; algunas de ellas abandonaron el lugar en los días previos, por lo que el desalojo dejó sin techo a unas 170. Tras el desalojo, la Conselleria de Derechos Sociales identificó como especialmente vulnerables a unas 150 personas. Doce días después del desalojo, las mismas fuentes señalan que entre 50 y 70 personas siguen durmiendo bajo un puente de la C-31, según los datos que manejan las entidades sociales, y añaden que algunas de ellas no han querido irse del lugar. Ante esta situación, desde la Generalitat aseguran que siguen trabajando con entidades sociales y con las demás administraciones para buscar soluciones para aquellas personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.