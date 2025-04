1GLOBAL: La tecnología Message+ para entidades financieras garantiza el cumplimiento normativo en las comunicaciones por SMS y WhatsApp

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--abr. 3, 2025--

1GLOBAL, un proveedor global de comunicaciones móviles de base tecnológica, presentó su nuevo servicio Message+. Este servicio amplía sus soluciones líderes en el sector de captura y grabación orientadas al cumplimiento normativo y financiero a plataformas de comunicación por mensajería de texto y redes sociales. Con Message+ los bancos de inversión pueden comunicarse con sus clientes a través de múltiples plataformas y dispositivos en un entorno integrado, seguro y conforme a la normativa. Permite a las instituciones financieras navegar dentro de un panorama legal cada vez más complejo, avanzar en su estrategia centrada en el cliente y garantizar el cumplimiento normativo sin contratiempos. Siete de los diez principales bancos de inversión del mundo confían en la tecnología de captura y grabación de 1GLOBAL.

Message+ is an integrated, trusted communication tool from 1GLOBAL that provides customizable capture options for SMS and WhatsApp communication.

El desafío

Los requisitos normativos para la captura y el archivo de comunicaciones presentan obstáculos importantes para las instituciones financieras de todo el mundo. Las normativas vigentes (y las emergentes) relativas a las comunicaciones por mensajería de texto y en redes sociales imponen multas severas por incumplimiento.

Al mismo tiempo, los clientes esperan que las instituciones financieras se comuniquen con ellos a través de diversas plataformas de mensajería y múltiples dispositivos. La adopción generalizada de políticas de uso de dispositivos personales (BYOD) complica aún más la grabación y la integración consistentes dentro del estricto marco de cumplimiento del sector financiero.

La solución

La plataforma Message+ de 1GLOBAL aborda eficazmente estos desafíos. Los empleados pueden mantener comunicaciones con los clientes por SMS y WhatsApp a través de Microsoft Teams. Esto permite flujos de trabajo de comunicación continua conforme a la normativa y, a su vez, se mantiene el contacto con el cliente sin interrupciones, incluso en lugares donde el uso del teléfono móvil está restringido, como los recintos donde se realizan operaciones bursátiles. Message+ también garantiza la integración completa de la infraestructura de comunicaciones existente de Microsoft, lo que respalda la continuidad operativa y la accesibilidad en múltiples dispositivos.

“ Message+ es la innovación más reciente de 1GLOBAL, que introduce mayor flexibilidad, escalabilidad y unificación en materia de comunicaciones y que fue diseñada específicamente para encuadrarse dentro del marco de cumplimiento normativo", dijo Siobhan Thompson, jefa de Cumplimiento Normativo de 1GLOBAL". Como herramienta de comunicación integrada y fiable, Message+ ofrece opciones de captura personalizables para comunicaciones por SMS y WhatsApp, y se ajusta a las necesidades de cumplimiento normativo específicas de cada organización. La captura de este tipo de comunicaciones es una parte fundamental de lo establecido en la directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros MiFID II, junto con las normativas que se asoman en el horizonte de la autoridad reguladora australiana, ASIC.

Para obtener más información sobre Message+ visite el enlace Grabación de llamadas y captura de SMS conformes a la normativa; en la red interna y en MS Teams.

Acerca de 1GLOBAL: líder de la transformación digital en telecomunicaciones

1GLOBAL es un proveedor global de comunicaciones móviles de base tecnológica que se especializa en dar a empresas de todo el mundo capacidades para que puedan obtener los beneficios de todo el potencial de crecimiento que ofrece la conectividad móvil. Con la mejor plataforma tecnológica de telecomunicaciones de su clase, el conjunto completo de licencias reguladoras válidas a nivel mundial y el acceso privilegiado al mercado mayorista de telecomunicaciones, 1GLOBAL está en las mejores condiciones posibles para ofrecer soluciones de cumplimiento normativo y conectividad sin contratiempos. Presta servicios a los principales bancos, corporaciones y empresas digitales del mundo —incluidos neobancos, compañías de turismo y proveedores de servicios de pagos—. 1GLOBAL conecta más de 43 millones de dispositivos en todo el mundo.

Con ingresos totales anuales en 2024 superiores a los 100 millones de dólares, 1GLOBAL es una empresa rentable que genera importantes flujos de caja para financiar inversiones constantes en infraestructura, transformación y crecimiento. En 2024 se consiguieron importantes clientes, y 1GLOBAL pasó de ser un proveedor de telecomunicaciones en varios mercados a ser una usina mundial de conectividad móvil de base tecnológica.

Creada en 2022 por los experimentados fundadores y emprendedores tecnológicos Hakan Koç y Pyrros Koussios, 1GLOBAL es un líder tecnológico europeo que impulsa la transformación digital en el mercado mundial de las telecomunicaciones. Se desempeña como operador de red virtual móvil ("ORVM") que cumple con todas las regulaciones impuestas en nueve países y como operador de telecomunicaciones que cumple con las regulaciones impuestas en otros 31 países. Con sede en los Países Bajos y centros de I+D de categoría mundial en Lisboa, Berlín y San Pablo, 1GLOBAL emplea a más de 400 expertos en 13 países.

