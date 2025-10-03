2 millones se manifiestan en Italia en apoyo a Gaza; huelga general paraliza servicios

ROMA (AP) — Más de 2 millones de personas se manifestaron el viernes en más de 100 ciudades de Italia como parte de una huelga general de un día para apoyar a la población de Gaza y a una flotilla que llevaba ayuda humanitaria al territorio palestino, pero fue interceptada por Israel, según informó el sindicato más grande de Italia.

Los sindicatos italianos proclamaron la huelga después de que la Flotilla Global Sumud, que intentaba romper el bloqueo naval de Israel para entregar ayuda en Gaza, fuera interceptada por las fuerzas armadas israelíes el miércoles por la noche. Desde entonces, han surgido protestas y manifestaciones en toda Europa y a nivel mundial, pero han sido particularmente fuertes en Italia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, criticó duramente la huelga. Afirmó que causaría una interrupción generalizada en todo el país y que estaba dirigida contra su gobierno de derecha.

Según el sindicato CGIL, 300.000 personas marcharon por las calles de Roma, mientras que la participación promedio en la huelga general a nivel nacional se situó en alrededor del 60%, paralizando sectores clave, como el transporte y las escuelas.

En Florencia, los manifestantes se acercaron a las puertas del centro de entrenamiento del equipo nacional de fútbol de Italia para exigir que no se juegue su próximo partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Israel debido a la guerra en Gaza.

Italia tiene programado recibir a Israel en Udine el 14 de octubre, pero la UEFA está considerando suspender a Israel debido a la guerra. Los jugadores no estaban en el centro de entrenamiento de Coverciano en Florencia, pero el equipo se reunirá allí el lunes.

Los manifestantes se ubicaron al otro lado de la calle del complejo de fútbol, sosteniendo en alto una pancarta que decía: "Detengamos el sionismo con la resistencia".

El viernes por la mañana, alrededor de 100.000 personas participaron en una manifestación en la ciudad norteña de Milán. Ahí se produjeron breves enfrentamientos después de que un grupo de manifestantes que bloqueaban la autopista de la ciudad comenzara a lanzar botellas a la policía, que respondió con bombas de humo.

También se produjeron escaramuzas aisladas en Turín, Bolonia y Nápoles, pero la mayoría de las protestas fueron pacíficas.

"Todavía creo que todo esto no trae ningún beneficio al pueblo palestino. Por otro lado, entiendo que causará muchos problemas al pueblo italiano", había comentado Meloni el jueves ante reporteros.

“Las revoluciones y los fines de semana largos no van bien juntos”.

La mandataria italiana ha estado enfrentando una creciente presión para retirar el tradicional apoyo de Italia a Israel, mientras surgen llamados para detener la crisis humanitaria que se desarrolla en Gaza.

___

Los periodistas de The Associated Press Paolo Santalucia y Silvia Stellacci contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.