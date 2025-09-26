20% de los puestos administrativos de Grupo Aéreo Lufthansa están bajo amenaza, según dos fuentes

Lufthansa, el mayor grupo aéreo de Europa, prevé reducir hasta un 20% de sus puestos administrativos para recortar sus costos frente a la competencia, indicaron a AFP este viernes dos fuentes que hablaron bajo condición de anonimato.

Estas supresiones de puestos podrían afectar a unas 3000 personas de las 15.000 que trabajan en la gestión del grupo aéreo, según reportes de prensa publicados este viernes, confirmados a AFP.

El grupo, que emplea a 103.000 personas en las compañías Lufthansa Airlines, Austrian, Swiss, Eurowing, Brussels Airlines, y al que se integró en 2025 la compañía italiana ITA airways, celebrará el lunes su jornada para los inversores en Múnich, donde serán revelados sus objetivos financieros.

Contactada por AFP, Lufthansa no quiso comentar las posibles supresiones de empleos, reportadas antes por la agencia Reuters.

El jefe del grupo, Carsten Spohr, justificó este viernes en una reunión del personal la reducción de los efectivos administrativos por la desventaja de costo del grupo Lufthansa con relación a sus principales competidores, informó el diario alemán Handelsblatt.

El grupo aéreo registró una caída en sus beneficios en 2024, un año marcado por huelgas y por la normalización de los precios del transporte aéreo tras las alzas postpandemia.

Lufthansa prometió continuar en 2025 su plan de recuperación para volver a registrar ganancias.

"Lufthansa desea centralizar más su dirección, lo que significa que las compañías del grupo perderán autonomía y se convertirán en simples plataformas de producción", señaló a AFP Gerald Wissel, experto de la firma Airborne Consulting.

Si las supresiones de puestos le parecen "justificadas", apuntó Wissel, será sin embargo "difícil despedir a tantos empleados de una manera" que parezca aceptable socialmente.

