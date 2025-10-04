LA NACION

2000 manifestantes en Barcelona en la segunda marcha del sábado por Gaza, según el Ayuntamiento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
BARCELONA, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

Unas 2000 personas se han manifestado este sábado por la tarde en el centro de Barcelona en la segunda marcha del día por Gaza en la capital catalana, según cifras del Ayuntamiento.

Sobre las 20.20, furgonetas de los Mossos d'Esquadra dan vueltas por la plaza Catalunya para dispersar al resto de manifestantes de la marcha que ha empezado sobre las 17 en el Arc de Triomf y ha desembocado en la plaza tras pasar por La Rambla.

El grueso de manifestantes ha sido pacífico pero un grupo ha atacado varios locales de marcas internacionales durante el recorrido por la Via Laietana, La Rambla y la plaza Catalunya, punto donde ha habido cargas policiales durante la tarde.

