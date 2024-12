2024 en la cultura popular: En un año duro, buscamos fantasía, escapismo y animales tiernos

Nueva york (ap) — “wicked” y la encantadora hipopótama pigmea moo deng tienen cada vez más en común a medida que se acerca el fin de año: el escapismo. ya sea que lo encontráramos en el camino amarillo rumbo a ciudad esmeralda, en videos de un zoológico en tailandia o quizás en héroes olímpicos, este año nos inclinamos hacia momentos de fantasía y cultura pop que nos hicieron sentir bien.

Hubo nuevas tendencias, como siempre. El verano del álbum “brat”, al igual que “demure" y “mindful” o recatado y considerado. Y por alguna razón inexplicable, nos obsesionamos con los concursos de dobles de celebridades.

Hubo rupturas —Bennifer es, nuevamente, cosa del pasado— y reuniones: Oasis, por favor, intenten permanecer juntos para la gira. Y algunas cosas se mantuvieron, notablemente, iguales: Taylor Swift y Beyoncé siguieron rompiendo récords y haciendo historia.

Así que, después de un año donde mucho cambió, pero algunas cosas se mantuvieron estables, aquí está nuestro viaje anual y muy selectivo por el carril de la memoria de la cultura pop:

Comienza con un tuit alegre de una figura querida de “Sesame Street”: “¡Elmo está revisando! ¿Cómo están todos?” Las respuestas insinúan algo más profundo y preocupante: “No muy bien, Elmo. No muy bien”. Lo que sí está mucho mejor es el fenómeno viral llamado “Barbenheimer”, que hace su debut en la temporada de premios en los Globos de Oro. Pero quizás el momento más conmovedor no viene de ninguna película: Lily Gladstone es la primera ganadora indígena del premio a la mejor actriz en un drama por “Killers of the Flower Moon” (”Los asesinos de la luna"), comienza su discurso de agradecimiento en el idioma de su etnia, la Nación Blackfeet.

El Día de San Valentín —un momento perfecto para sumergirse en una dulce saga de amor a través de TikTok. Solo que no es exactamente lo que te imaginas en "¿Con quién demonios me casé?”, la deprimente y fascinante historia de 50 partes de Reesa Teesa sobre su desastroso matrimonio con un hombre que mintió sobre absolutamente todo. Mientras tanto, si buscas una semana que encapsule el dominio cultural máximo de Swift, escucha esto: Comienza con los Grammy en Los Ángeles (convirtiéndose en la primera artista en ganar el premio de álbum del año cuatro veces y anuncia un nuevo álbum), luego se dirige a Tokio para cuatro fechas de conciertos, y regresa justo a tiempo para el Super Bowl en Las Vegas, donde comparte un apasionado beso con su novio Travis Kelce en el campo tras la victoria.

“What was I made for?” (para qué fui creada) canta Billie Eilish en los Oscar, de la banda sonora de Barbie. Y ¿para qué fue creado Ken? No está del todo claro, pero sabemos que Ryan Gosling nació para interpretarlo. Su versión cantada de “I’m Just Ken” es uno de los momentos musicales más entretenidos de los Oscar en años. Sin embargo, la película de Christopher Nolan “Oppenheimer” prevalece, un caso raro en el que el premio principal va a una película de estudio de gran éxito en taquilla. ¿Sucederá de nuevo en 2025? Cynthia Erivo y Ariana Grande ciertamente lo esperan; como presentadoras, hacen una referencia astuta a la película que están por estrenar “Wicked”. Hablando de marketing, la gente está obsesionada con un extraño balde de palomitas de “Dune”. Y Beyoncé deja huella en la música country con “Act II: Cowboy Carter”, que la convertirá en la primera mujer negra en encabezar la lista de country de Billboard.

¿Tenis? El juego ha existido por siglos, pero está teniendo un momento cultural ahora, ayudado poderosamente por “Challengers” ("Desafiantes"), el triángulo amoroso, sudoroso y sensual protagonizado por Zendaya, Mike Faist y Josh O’connor. En otro lugar, comienza una nueva era: a medianoche, Swift lanza “The Tortured Poet’s Department”, luego lanza otras 15 canciones dos horas más tarde. La fascinante y perturbadora miniserie “Baby Reindeer”, la historia de un comediante en apuros y su acosadora, debuta en Netflix.

Es época de la Met Gala, o como se conoce en 2024, otro momento temprano de marketing para “Wicked”. Erivo y Grande causan sensación en la alfombra y luego musicalmente en la cena, con una interpretación conmovedora de “When You Believe”. Si la gira de “Wicked” está en pleno apogeo, otra se detiene en seco: Jennifer Lopez cancela su gira de verano entre informes de ventas de entradas bajas y problemas en su matrimonio con Ben Affleck. Ha sido un año lleno de acontecimientos para J.Lo, quien ha lanzado un álbum y una película llamados “This Is Me ... Now”, ambos reflejos de su amor renovado con Affleck.

¡Bienvenidos al verano de los mocosos! Charli xcx lanza su exitoso álbum “brat” (mocoso/a), con su portada verde lima, y desata una ola de memes. El diccionario Collins define “brat” como “caracterizado por una actitud confiada, independiente y hedonista”, más adelante la elige como su palabra del año. En los conciertos llenos de celebridades de Swift en Londres, vemos al príncipe Guillermo bailando, lo cual es encantador o vergonzoso, tú decides. Incluso mejor, Kelce se pone un sombrero de copa y un esmoquin y actúa en uno de los conciertos. En otro estadio, al otro lado del charco, el jugador de los Mets, Jose Iglesias, deleita a la multitud con su alegre número “OMG”.

¡Bonjour, es tiempo de olimpiadas! ¡En París! Una audaz ceremonia de apertura a lo largo del Sena llega a su punto máximo con una fabulosa Celine Dion, sobre la Torre Eiffel, cantando con todo su corazón, bajo la lluvia. La ceremonia, sin embargo, es criticada por una escena que algunos consideraron una burla a “La última cena” de Leonardo da Vinci (los organizadores niegan que se haya inspirado en esto). Surgen estrellas olímpicas, incluyendo al superastro francés de natación Leon Marchand, la jugadora de rugby Ilona Maher y el gimnasta Stephen Nedoroscik, alias pommel horse guy, quien gana dos medallas de bronce y comparaciones con clark Kent. Moo Deng nace este mes, su nombre significa “cerdo saltarín”.

Bennifer se separa. Después de dos décadas, dos compromisos y dos bodas, J.lo solicita el divorcio. Una unión se disuelve, pero otra regresa: Oasis anuncia una gira de reunión. ¿Tu estilo es “demure" o "mindful”? La tiktoker Jools Lebron crea un video viral usando esas palabras que es retomado incluso por el equipo de prensa de la Casa Blanca. De vuelta en las olimpiadas, el breaking debuta en las competencias y conocemos a Raygun de Australia, que no fue ni demure ni mindful con su movimiento “canguro”. Alerta de animal bonito: ¡El debut en las Grandes Ligas de Decoy Ohtani!, el alegre perrito de Shohei Ohtani hace un gran “primer lanzamiento”.

Una de las artistas más destacadas del año, Chappell Roan, se retira de un festival de música después de hablar sobre interacciones aterradoras con los fans. Y más sobre el precio de la fama: en un momento angustiante, Jenn Tran, la primera líder asiático-americana de “Bachelorette”, se ve obligada a sentarse a través de una dolorosa visualización de su propuesta a su elegido, después de explicar entre lágrimas cómo él la había dejado más tarde por teléfono. Pero Tran se mantiene ocupada, sin embargo: Es anunciada como parte de la nueva alineación de “Dancing With The Stars”. También en la lista: la jugadora de rugby Maher, y ¡pommel horse guy! así como Anna Sorokin, bailando con un monitor de tobillo por su libertad condicional. Mientras tanto, la fanaticada en línea se conmociona cuando X es temporalmente suspendido en Brasil y las cuentas de fans de celebridades publican tristes despedidas, revelando a muchos en el mundo que sus cuentas favoritas son administradas por brasileños.

¡Chalamets de “Dune”! ¡Chalamets de “Wonka”! Miles se reúnen en Manhattan para un concurso de dobles de Timothée Chalamet, y las cosas se ponen realmente interesantes cuando el propio Chalamet aparece. El actor no concursó y con su bigote, quizás no hubiera ganado. La tendencia continúa con competencias de Jeremy Allen White, Zayn Malik y, en una versión muy de Washington, el descendiente de Kennedy Jack Schlossberg, quien ha ganado seguidores con algunas publicaciones interesantes en redes sociales. En un momento trágico y desconcertante, fallece el exintegrante de One Direction Liam Payne en Argentina.

Maya Rudolph bromea sobre Kamala Harris en “Saturday Night Live”, pero ¿sabes quién lo hace mejor? La propia Harris. La candidata demócrata hace un cameo sorpresa tres días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, siguiendo los pasos de Hillary Clinton, Sarah Palin y otras. En otro sitio de la televisión, Bravo anuncia que el reality nominado al Emmy “Vanderpump Rules”, que ha sobrevivido a través de innumerables escándalos, retransmitirá completamente su temporada 12. En cuanto a Moo Deng, aún no tiene su propia serie de televisión, pero nuestra hipopótama pigmea favorita genera mucha mercancía. Y eso nos lleva de vuelta a...

¡"Wicked”! La fantasía esmeralda y rosada del director Jon M. Chu se mantiene muy, muy popular, con melodías pegajosas, bailando por la vida y desafiando la gravedad en las salas de cine. Los cinéfilos también acuden a ver “Gladiator II” y, en una verdadera ola, “Moana 2” de Disney, nos lleva de vuelta a los mares de Oceanía. Una vez más, 2024 parece estar diciéndonos: dale a la gente algo de fantasía, un lugar para escapar, quizás algunas melodías pegajosas, y nadie sabe hasta dónde llegarán.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP