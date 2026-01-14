2025, tercer año más caliente de la historia

Según un informe publicado este miércoles por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el sistema de observación de la Tierra de la UE, 2025 tuvo una temperatura media de 14,97 grados, 0,13 grados más fría que 2024 y 0,01 grados más fría que 2023, los dos años más cálidos registrados.

También según Copernicus, los últimos 11 años fueron los más cálidos jamás registrados y, por primera vez, la temperatura media global durante un período de tres años superó los 1,5 grados de calentamiento en comparación con los niveles preindustriales, poniendo en peligro el objetivo principal del Acuerdo de París.

Las temperaturas en 2025 fueron 1,47 grados superiores a las del período preindustrial, que abarca las décadas entre 1850 y 1900 y sirve de referencia para los objetivos climáticos.

Sin embargo, combinando los datos de 2023 (+1,48 grados) y 2024 (+1,60 grados), el promedio trienal supera los 1,50 grados de calentamiento.

El Acuerdo de París, firmado en 2015, tiene el objetivo más ambicioso de limitar el aumento de temperatura de este siglo a 1,5 grados en comparación con el período preindustrial, pero se necesitan varios años por encima de este nivel para confirmar que se ha incumplido el objetivo.

Con base en la tasa actual de calentamiento, Copernicus estima que esta barrera podría superarse a finales de la década de 2020, más de una década antes de lo previsto cuando se firmó el acuerdo.

La ONU ya considera inevitable superar el límite de 1,5 grados y ahora aboga por esfuerzos para garantizar que este límite se supere en el menor tiempo posible, a fin de minimizar los efectos potencialmente catastróficos de la crisis climática.

"El hecho de que los últimos 11 años hayan sido los más calurosos registrados constituye una prueba más de la innegable tendencia del calentamiento global. El mundo se acerca rápidamente al límite de temperatura a largo plazo establecido por el Acuerdo de París", declaró Carlo Buontempo, director de Copernicus.

"Estamos destinados a superarlo, y la decisión que tenemos ahora es cómo gestionar mejor sus consecuencias para las sociedades y los sistemas naturales", agregó.

El calentamiento global es causado por las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2) y el metano, que siguen aumentando a pesar de las advertencias de los científicos de que deben iniciar de inmediato una trayectoria descendente para garantizar el cumplimiento del objetivo de 1,5 grados. (ANSA).