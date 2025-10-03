2025, un año de fichajes récord en el fútbol femenino

Fichada por el club estadounidense Boston Legacy desde el Palmeiras por US$1,1 millones, la goleadora brasileña Amanda Gutierres se convirtió este viernes en la jugadora sudamericana más cara de todos los tiempos, en un año de transferencias récord en el fútbol femenino.

La mayor transferencia en la historia del balompié de mujeres se dio en septiembre pasado, cuando el London City Lionesses pagó US$1,9 millones al Paris Saint-Germain por la internacional francesa Grace Geyoro.

En enero, la estadounidense Naomi Girma había sido la primera mujer futbolista en quebrar la barrera del millón de dólares en un traspaso, fichada por el Chelsea.

Su marca fue rota en julio por la canadiense Olivia Smith, quien a su vez fue superada apenas un mes después por la mexicana Lizbeth Ovalle y, finalmente, de nuevo con solo un mes de diferencia, Ovalle fue dejada atrás por Geyoro.

Divulgado este viernes, el informe de la FIFA de las transferencias globales del 1 de junio al 2 de septiembre da cuenta de un enorme crecimiento.

El documento reporta que en el lapso se movieron US$12,3 millones en transferencias en el fútbol femenino, casi el doble de la cifra registrada en ese periodo en 2024, más de cuatro veces que en 2023 y más de diez veces que en 2022.

Los números "confirman el exponencial crecimiento del fútbol de mujeres a nivel de clubes", dijo Emilio García Silvero, jefe de asuntos legales de la FIFA, en una nota de la organización.

- Tendencia al alza -

Alberto Simão, director de fútbol femenino de Palmeiras, dijo a la AFP que el aumento de los valores está relacionado con el incremento de la "visibilidad del fútbol femenino".

"Hay cada vez más aficionados en los estadios y las grandes ligas se están volviendo aún más competitivas, lo que exige mayores inversiones", afirmó.

"Sudamérica ha acompañado esta evolución, con récords de audiencia superándose cada año. Tenemos grandes jugadoras y grandes equipos en nuestro continente, y la tendencia es que los valores de las transferencias sigan aumentando", sostuvo.

Las diferencias con el fútbol masculino, sin embargo, aún son abismales.

En el período analizado por el informe, los fichajes de clubes masculinos batieron récords al totalizar más de US$9700 millones.

Neymar sigue siendo el jugador más caro de la historia, con los más de US$250 millones que el Paris Saint-Germain pagó por él en 2017 al Barcelona.

La AFP repasa los seis fichajes más altos del fútbol femenino, todos ocurridos este año.

1.

Grace Geyoro

Nacida en el Congo, pero internacional con Francia, Geyoro se alzó como la futbolista más costosa de la historia con la transferencia de US$1,9 millones pagada por el London City al PSG en septiembre.

No obstante, la evolución del mercado indica que su récord, posiblemente, durará poco.

Esta mediocampista defensiva, de 28 años, jugaba con el club parisino desde las categorías juveniles.

2. Lizbeth Ovalle

El Orlando Pride de la NWSL estadounidense fichó en agosto por US$1,5 millones a Ovalle, internacional con México, conocida como "La Maga" por su habilidad con el balón.

De 25 años, esta volante ofensiva jugaba con los Tigres de la UANL en su país.

3. Olivia Smith

Solo un mes antes, Smith, de 21 años, había sido adquirida por el Arsenal por US$1,3 millones, procedente del Liverpool.

Talento precoz, esta delantera debutó con la selección absoluta de Canadá con 15 años y 94 días.

Comenzó su carrera en el North Toronto Nitros de la liga de su país, saltó a Portugal en 2023 con el Sporting y llegó a Inglaterra en 2024, donde explotó.

4. Alyssa Thompson

En septiembre, la estadounidense Thompson, atacante de 20 años, fichó con el Chelsea. El cuadro londinense pagó US$1,3 millones al Angel City FC de la NWSL, club de Los Ángeles que cuenta con la estrella de Hollywood Natalie Portman entre sus accionistas.

5. Naomi Girma

A principios de año, en enero, Girma llegaba al Chelsea procedente del San Diego Wave.

La transferencia de esta potente defensora central estadounidense, descendiente de migrantes de Etiopía, fue la primera que sobrepasó la barrera del millón de dólares en el fútbol femenino, al llegar a US$1,1 millones.

6. Amanda Gutierres

Con su fichaje por el Boston Legacy, club de expansión que debutará en la próxima temporada de la NWSL, Gutierres supera como la jugadora más costosa de Brasil a la central Tarciane, que en febrero pasó al Lyon desde el Houston Dash por US$960.000.

La delantera de 24 años viene de ganar la Copa América femenina 2025 con la selección brasileña.

erc/ll/raa/