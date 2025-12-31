2026 comienza con lluvias mañana en varios puntos del país, que serán fuertes en Canarias, por la llegada de 'Francis'

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El año 2026 comienza con precipitaciones este jueves en varios puntos del país, que serán localmente fuertes en las Islas Canarias, por la llegada de la borrasca 'Francis', según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De hecho, 'Francis' pondrá en riesgo a todas las islas: Gran Canaria, en aviso amarillo por lluvias, tormentas, viento y olas; Lanzarote, en aviso amarillo por lluvias y tormentas; Fuerteventura, en aviso amarillo por lluvias y tormenta; La Palma, en aviso naranja por viento, lluvias, tormenta y olas; a Gomera, en aviso amarillo por lluvias, viento y tormentas; El Hierro, en aviso amarillo por lluvias, viento y tormentas; y Tenerife, en aviso amarillo por lluvias, viento, tormentas y olas. La AEMET prevé un inicio de año estable en la Península y Baleares, con abundante nubosidad baja en ambas mesetas, Galicia y tercio oriental peninsular, dejando brumas y nieblas matinales, más persistentes en zonas del oeste de ambas mesetas, que a lo largo del día tenderán a levantar. La aproximación de la baja 'Francis' al oeste de la Península aportará a la Península abundante nubosidad, de tipo alto y medio y precipitaciones débiles en el oeste. También será probable en la primera mitad del día alguna lluvia débil en Baleares y mitad sur de litorales mediterráneos, más persistentes en el oeste de Alborán. Por otro lado, el frente frío de la borrasca 'Francis' afectará a las islas Canarias, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. Se esperan localmente fuertes o persistentes en zonas expuestas y acompañadas de tormenta con acumulados significativos en las vertientes sur y oeste de las islas montañosas. En cuanto a las temperaturas, se espera que las máximas asciendan en el Cantábrico, sistema Ibérico, bajo Guadalquivir y mitad sur de ambas mesetas, con descensos en sus mitades norte, Galicia, Ebro, depresiones del sureste y notable en zonas altas de Canarias. Pocos cambios en el resto. Las mínimas tenderán a descender de forma ligera en el norte de la Península y Baleares con ascensos en el suroeste, que pueden ser notables, y ligeros en Canarias. Habrá heladas débiles en interiores de la mitad norte y cuadrante sureste peninsular, moderadas en montaña y zonas de la meseta Norte, y localmente fuertes en Pirineos. Este jueves soplará viento fuerte de componente sur en Canarias con rachas muy fuertes en áreas expuestas y zonas altas de las islas de mayor relieve; viento moderado del este en litorales de Galicia, de Alborán y especialmente del Estrecho donde puede arreciar a fuerte a últimas horas; y viento moderado de norte rolando a sur en Baleares. En el resto viento flojo de componentes este y sur con posibilidad de algún intervalo de moderado en litorales y zonas del oeste peninsular.