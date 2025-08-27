22.000 turistas para la Tomatina de Buñol

Según fuentes municipales, más de 22.000 personas compitieron lanzando 120.000 kilos de tomates incomestibles, cultivados especialmente para la ocasión en Extremadura, que llegaron desde allí en grandes camiones.

Al mediodía, el repique de campanas de la iglesia mayor anunció el inicio de la lluvia de "oro rojo" sobre la multitud de turistas, congregada en la plaza mayor de Buñol, que recogen los frutos maduros y los lanzan en una batalla sin cuartel con sus oponentes.

El lema de la edición 2025 de La Tomatina es "Tomaterapia", en alusión a la recuperación y reconstrucción tras las devastadoras inundaciones causadas por la Dana que azotaron la Comunidad Valenciana el 29 de octubre.

El municipio, que celebra esta singular festividad desde 1945 y fue declarada de Interés Turístico Internacional en 2002, ha creado una plataforma para recaudar fondos para la reconstrucción del Castillo de Buñol, dañado por las inundaciones. (ANSA).