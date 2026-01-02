"24 horas de locura", dice el entrenador interino del Chelsea

El entrenador interino del Chelsea, Calum McFarlane, vivió "24 horas de locura" entre la salida de Enzo Maresca y su primer encuentro con los jugadores, el viernes, a dos días de un duelo contra el Manchester City, explicó en la conferencia de prensa previa a ese partido.

Llegado al club en julio, el técnico del equipo sub-21 del Chelsea fue ascendido al puesto que Maresca dejó vacante el jueves y dirigirá su primer partido con los profesionales contra Pep Guardiola el domingo en el Etihad, en la Premier League.

"Estas últimas 24 horas han sido una locura, un auténtico torbellino, como pueden imaginar, pero también muy agradables y emocionantes", admitió McFarlane, asegurando sentirse "bastante tranquilo" pese al desafío que le espera.

"Ya había conocido a algunas personas antes, pero esta mañana fui presentado oficialmente" a los jugadores, añadió.

McFarlane se mostró evasivo al ser preguntado sobre Maresca y aseguró que solo piensa a corto plazo y en "preparar a los chicos para el Manchester City el domingo".

"Eso es todo lo que sé por ahora", agregó.

El Chelsea ha caído a la quinta posición de la Premier League, quince puntos por detrás del líder, el Arsenal, tras una sola victoria en los últimos siete partidos de liga, una mala racha que acabó costando el puesto a Maresca, el técnico que llevó a los Blues a ganar el Mundial de Clubes el pasado julio.