3 detenidos en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) de una red que enviaba marihuana a Alemania
3 detenidos en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) de una red que enviaba marihuana a Alemania
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 2 de octubre y 11 de noviembre en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) a dos hombres y una mujer de una red criminal por presuntamente enviar marihuana a Alemania a través de una empresa de transporte internacional, informan en un comunicado.
En junio una patrulla de la policía catalana se dirigió a una empresa de transportes porque los trabajadores detectaron dos paquetes con droga, y se descubrió que se trataba de una red internacional de tráfico de marihuana.
La red enviaba paquetes desde Catalunya y los integrantes tenían una gran movilidad geográfica, y utilizaban documentación falsa para hacer los envíos de los paquetes, a los que instalaban dispositivos GPS para asegurar la situación del envío a tiempo real.
En la fase de explotación se han intervenido cuatro paquetes de marihuana de 30 kilos en total, valorados en más de US$50.000.
Finalmente, los detenidos han pasado a disposición judicial y la investigación sigue abierta sin descartar nuevas detenciones.
- 1
Adiós a Android Auto y Apple CarPlay: una automotriz dejaría de ofrecerlos en sus vehículos
- 2
“Gigante de la cardiología infantil”: un prestigioso cirujano será declarado personalidad destacada de la ciudad
- 3
Julio Palmaz, el argentino que revolucionó la cardiología inspirado en una pieza que un albañil olvidó en su casa
- 4
Franco Parisi, el outsider que volvió a sorprender en las elecciones en Chile: qué pasará con sus votos