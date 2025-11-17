3 detenidos en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) de una red que enviaba marihuana a Alemania

BARCELONA, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 2 de octubre y 11 de noviembre en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) a dos hombres y una mujer de una red criminal por presuntamente enviar marihuana a Alemania a través de una empresa de transporte internacional, informan en un comunicado.

En junio una patrulla de la policía catalana se dirigió a una empresa de transportes porque los trabajadores detectaron dos paquetes con droga, y se descubrió que se trataba de una red internacional de tráfico de marihuana.

La red enviaba paquetes desde Catalunya y los integrantes tenían una gran movilidad geográfica, y utilizaban documentación falsa para hacer los envíos de los paquetes, a los que instalaban dispositivos GPS para asegurar la situación del envío a tiempo real.

En la fase de explotación se han intervenido cuatro paquetes de marihuana de 30 kilos en total, valorados en más de US$50.000.

Finalmente, los detenidos han pasado a disposición judicial y la investigación sigue abierta sin descartar nuevas detenciones.