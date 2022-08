35 jugadores NBA darán nivel a uno de los mejores Eurobasket de la historia

El Eurobasket 2022 será uno de los que tenga más nivel de los últimos años, pues en él estarán los mejores jugadores del mundo, especialmente los tres europeos que dominan la NBA: Nikola Jokic (Denver Nuggets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) y Luka Doncic (Dallas Mavericks).

Los tres son cabezas de cartel de lujo dentro de un elenco de 35 jugadores de la mejor liga del mundo que disputarán este Eurobasket y que eran hasta 42 cuando las selecciones sacaron sus primeras listas. Se trata del número más alto registrado hasta ahora, pues el récord estaba en los 31 que participaron en 2017, dejando lejos los 28 de 2013 y 2015 y casi en otra época los 18 que estuvieron en el 2009.

Lo más destacado es la presencia del que ha sido MVP de la NBA las dos últimas temporadas, Nikola Jokic, que no lo tendrá fácil en su primer Eurobasket, donde además no tendrá a su lado a sus otros tres compatriotas que juegan en la liga. De hecho, tanto Aleksej Pokusevski (Oklahoma City Thunder) como Omer Yurtseven (Miami Heat) estaban en la lista inicial y no podrán jugar por la negativa de sus franquicias. Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks) no estará por lesión.

También estará Giannis Antetokounmpo liderando a Grecia, con quien ya jugó el Europeo en 2015, donde fue eliminada por la España de Pau Gasol. Junto a él estará su hermano Thanasis, compañero suyo en los Bucks, y Tyler Dorsey (Dallas Mavericks), siendo Grecia uno de los muchos equipos que cuentan con tres jugadores NBA.

La vigente campeona, Eslovenia, tendrá también a tres representantes en la mejor liga del mundo. Uno de ellos será su estrella, Luka Doncic, que estará acompañado por Goran Dragic (Chicago Bulls) y Vlatko Cancar (Denver Nuggets), siendo el único trío que sabe lo que es ser campeón.

España también tendrá a tres, lejos de los seis que llevó en 2017. Sin Ricky Rubio (Cleveland Cavaliers), Santi Aldama (Memphis Grizzlies) y Serge Ibaka (Milwaukee Bucks), Sergio Scariolo sólo puede contar con Usman Garuba (Houston Rockets), Willy Hernangómez (New Orleans Pelicans) y Juancho Hernangómez (Toronto Raptors).

El gran rival en la primera ronda de los españoles, Turquía, llega también con una gran representación de la liga estadounidense, pues cuenta en sus filas con Alperen Sengun (Houston Rockets), que puede ser una de las grandes revelaciones, y dos hombres más curtidos como Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers) y Cedi Osman (Cleveland Cavaliers).

La selección anfitriona de la fase final, Alemania, competirá también con tres jugadores NBA, que podrían haber sido cuatro de no ser por la lesión de Moritz Wagner (Orlando Magic) en la preparación. Los que estarán serán su hermano y compañero de equipo Franz, Daniel Theis (Indiana Pacers) y Dennis Schroeder, que terminó el año en los Rockets.

El otro equipo con tres representantes es Croacia, que llega de tapada a la competición pero con una plantilla muy competitiva encabezada por el regreso de Bojan Bogdanovic (Utah Jazz), y los interiores Dario Saric (Phoenix Suns) e Ivica Zubac (Los Ángeles Clippers).

Lituania lleva a la mejor pareja

Pero el país que tendrá a más NBA en su plantilla es Francia. A pesar de las bajas importantes de Nicolas Batum y Frank Ntilikina y a que no ha podido utilizar todavía al recientemente nacionalizado Joel Embiid, disputará el Eurobasket con Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Evan Fournier (New York Knicks), Theo Maledon (Oklahoma City Thunder) y Thimote Luwawu-Cabarrot, que disputó la pasada temporada en los Atlanta Hawks.

Es curioso el caso de Lituania, que lleva solo a dos, pero ambos son sus estrellas indiscutibles, Domantas Sabonis (Sacramento Kings) y Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans), aunque también está en la lista Ignas Brazdeikis, que si bien jugó la temporada pasada en los Knicks, ya ha firmado con Zalgiris para el próximo año.

De los demás participantes, solo Georgia, con Goga Bitadze (Indiana Pacers) y Sandro Mamukelashvili (Milwaukee Bucks) y Ucrania, con Alex Len (Sacramento Kings) y Sviatoslav Mykhailiuk (Toronto Raptors), tienen a dos jugadores NBA en sus filas.

Los demás tienen el perfil de estrellas de sus equipos o de jóvenes con progresión. En el primer caso se encuentran Jusuf Nurkic (Portland Trail Blazers) con Bosnia, Lauri Markkanen (Cleveland Cavaliers) en Finlandia o Deni Avidja (Washington Wizards) en Israel.

En el segundo están Vit Krejci (Oklahoma City Thunder), Marko Simonovic (Chicago Bulls) y Simone Fontecchio, que tras disputar en Baskonia el pasado año ahora llega a la selección italiana siendo jugador de los Utah Jazz.

En total, estarán representadas 20 franquicias diferentes, entre las cuales destacan los Milwaukee Bucks, con tres integrantes, seguidos de los Thunder, Pacers, Cavaliers, Rockets, Jazz, Mavericks, Nuggets, Bulls, Raptors, Pelicans Y Kings, con dos jugadores representando a cada una de ellas.