4 heridos, uno de ellos crítico, tras chocar un autobús y una ambulancia en Badalona (Barcelona)

BARCELONA, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

Un accidente entre un autobús y una ambulancia ha dejado 4 heridos, uno de ellos en estado crítico, después de que los dos vehículos chocaran frontalmente la madrugada de este miércoles en la carretera de Can Ruti en Badalona (Barcelona), según explican fuentes de Bombers de la Generalitat a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', los hechos han sucedido cerca de las 4.30 horas y el autobús iba vacío, cuyo conductor ha resultado herido menos grave, mientras que el conductor de la ambulancia ha quedado atrapado entre el volante y el asiento y los bomberos han tenido que liberarle, mientras que su acompañante ha quedado menos grave.

El cuarto herido se trata de un trabajador de la empresa de los autobuses, y fue atendido por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) con una crisis de ansiedad, que se desplazaron al lugar con 6 ambulancias y el equipo de psicólogos.