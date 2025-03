4 muertos tras las fuertes tormentas en la región fronteriza entre Texas y México

McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — Las intensas lluvias a lo largo de la frontera entre Texas y México provocaron inundaciones que atraparon a cientos de personas en sus casas y autos, y los equipos de rescate respondieron a llamadas de auxilio que continuaban el viernes, incluso cuando las lluvias disminuyeron. Al menos cuatro personas murieron, tres en Texas y una en México.

Los funcionarios advirtieron que la devastación causada por las tormentas —que establecieron récords en partes del bajo Rio Grande Valley en Texas— apenas comenzaba a vislumbrarse. En México, cientos de personas buscaron refugio temporal, y videos en redes sociales mostraban a personal militar caminando por agua que les llegaban hasta el pecho.

En el lado estadounidense, los funcionarios dijeron que al menos tres personas murieron en el condado de Hidalgo, donde las autoridades informaron que más de 53 centímetros (21 pulgadas) de lluvia cayeron esta semana en la ciudad de Harlingen. La región es rica en tierras agrícolas, y el comisionado de agricultura de Texas dijo que los daños incluían pérdidas significativas en la agricultura y el ganado.

“La cama es lo único seco en este momento, porque los sofás están empapados. Todo está empapado”, comentó Jionni Ochoa, de 46 años, desde su hogar en Palm Valley, cerca de Harlingen. Él y su esposa aún esperaban ser rescatados el viernes mientras el agua dentro de su casa les llegaba hasta las rodillas.

Dijo que el agua comenzó a entrar en su casa la noche anterior y comenzó a salir de los enchufes eléctricos. Desconectaron el suministro de electricidad e intentaron salvar tantas cosas como pudieron.

“Las cosas que apilé, la lluvia, el agua las hizo flotar, y las derribó. Así que todo se estropeó, todo se arruinó”, comentó Ochoa.

Funcionarios del condado Hidalgo dijeron en un comunicado que no tenían más información por el momento sobre las tres muertes, excepto que involucraron tareas policiales. El estado mexicano de Tamaulipas informó que un hombre de 83 años se ahogó en Reynosa, que colinda con McAllen, Texas.

Más temprano el viernes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos había informado que el conductor de un vehículo sospechoso de participar en el tráfico de migrantes intentó cruzar un camino inundado en el condado de Hidalgo y se precipitó en un canal. La agencia dijo que recuperaron el cuerpo de una persona que se ahogó y que otra estaba desaparecida. No se sabía de momento si éstas eran parte de las muertes reportadas por el condado .

En Álamo, una pequeña ciudad fronteriza de Texas, los equipos realizaron más de 100 rescates en agua, incluyendo personas atrapadas en vehículos o en sus hogares, dijo el jefe del Departamento de Bomberos, R.C. Flores. Se realizaron decenas de rescates más en la cercana Weslaco, que se inundó con aproximadamente 36 centímetros (14 pulgadas) de lluvia, según el alcalde Adrian Gonzalez.

"Es una tormenta histórica y está afectando a todo el valle, no sólo a Weslaco", comentó González.

Se reportaron cortes de energía a miles de clientes, y más de 20 distritos escolares y campus universitarios cancelaron clases. El Aeropuerto Internacional Valley en Harlingen fue cerrado el viernes y todos los vuelos fueron cancelados.

Entre 20 y 31 centímetros (7 y 12 pulgadas) de lluvia cayeron en partes del noreste de México, según las autoridades de Tamaulipas

Luis Gerardo González de la Fuente, director de Protección Civil estatal, dijo el viernes que la ciudad más afectada era Reynosa, pero que las condiciones también eran peligrosas para los habitantes de las localidades fronterizas de Río Bravo, Miguel Alemán y una parte de Matamoros, al sur de Brownsville, Texas.

Se desplegaron 640 efectivos militares en el área. Las autoridades indicaron también que durante el viernes se estaba restableciendo la electricidad conforme bajaba el nivel del agua, pero no aclararon cuántas personas seguían todavía sin este servicio.

En Texas, Emma Alaniz se resignó a no poder salir de su hogar al norte de Edinburg en una colonia, que es un vecindario no incorporado generalmente ubicado en un área rural de un condado con infraestructura subdesarrollada. Describió su hogar como en “una isla”.

“Por hoy no podré ir a ningún lado, porque no tengo un vehículo grande. Tengo un auto pequeño, y no podré sacarlo a la calle inundada”, dijo Alaniz.

___

Lozano reportó desde Houston. El periodista Alfredo Peña contribuyó a este despacho desde Ciudad Victoria, Tamaulipas.

——

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.