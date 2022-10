49ers adquieren a Christian McCaffrey en canje con Panthers

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) ‚ÄĒ Los 49ers de San Francisco adquirieron al running back estelar Christian McCaffrey en un canje con los Panthers de Carolina a cambio de varias selecciones del draft.

Los Panthers anunciaron el jueves por la noche el acuerdo que env√≠a a McCaffrey de regreso al √Ārea de la Bah√≠a, donde brill√≥ con Stanford en el f√ļtbol americano universitario. El equipo indic√≥ que el canje se concretar√° una vez que McCaffrey pase un examen sobre su estado de salud.

Los Panthers obtendrán selecciones en la segunda, tercera y cuarta ronda en 2023, así como una en la quinta en 2024, dijo una persona familiarizada con el acuerdo y la cual habló con The Associated Press a condición de mantener el anonimato dado que los términos no han sido dados a conocer de manera oficial.

Carolina hab√≠a buscado una selecci√≥n de primera ronda, pero San Francisco la hab√≠a otorgado ya para 2023 en el canje pactado el a√Īo pasado para reclutar a Trey Lance.

‚ÄúEstar√© eternamente agradecido por todas las personas que ayudaron a que estos √ļltimos cinco a√Īos y medio fueran tan especiales para m√≠‚ÄĚ, tuite√≥ McCaffrey el viernes por la ma√Īana. ‚ÄúGracias desde el fondo de mi coraz√≥n. Carolina, siempre te querr√©‚ÄĚ.

McCaffrey se une a un grupo de jugadores talentosos en el ataque de San Francisco, como el vers√°til wide receiver Deebo Samuel, el tight end George Kittle y el receptor Brandon Aiyuk.

En cambio, los Niners (3-3) no lucían tan fuertes en la posición de running back. El titular, Elijah Mitchell, había quedado fuera por una lesión de rodilla.

McCaffrey aportar√≠a al entrenador en jefe Kyle Shanahan a un talentoso elemento como corredor y receptor, a√Īadiendo otra arma al ataque de San Francisco.

McCaffrey tiene un salario de 990.000 d√≥lares para este a√Īo, luego que Carolina reestructur√≥ su convenio con fines de ajustarse al tope salarial. Se le adeudan unos 36 millones para los pr√≥ximos tres a√Īos, pero ese dinero no est√° garantizado.

Se trata del segundo jugador estelar que los Panthers (1-5) ceden esta semana en canje desde que destituyeron el 10 de octubre al coach Matt Rhule. El lunes, Carolina envió al wide receiver Robbie Anderson a los Cardinals de Arizona, por dos futuras selecciones de rondas finales del draft.

El intercambio debilita a√ļn m√°s el ataque terrestre de una ofensiva de los Panthers de antemano mermada y se espera que D‚ÄôOnta Foreman y Chuba Hubbard compitan por el puesto titular y Raheem Blackshear tenga mayor actividad.

McCaffrey, de 26 a√Īos, es considerado uno de los running backs m√°s vers√°tiles de la liga cuando est√° sano debido a su habilidad como corredor, receptor y bloqueador.

Se perdi√≥ 23 partidos en las dos temporadas anteriores debido a lesiones, pero ha participado en los seis juegos de esta campa√Īa y es cuarto en la NFL en yardas totales (607) a pesar de jugar para la 32da ofensiva 32 de la liga. √Čl y el running back Nick Chubb, de los Browns de Cleveland, son los √ļnicos jugadores en la NFL este a√Īo con cinco juegos de al menos 100 yardas.

McCaffrey suma 7.272 yardas totales (3.980 por tierra y 3.292 por aire) y ha anotado 50 touchdowns desde que llegó a la liga como la octava selección general del draft en 2017.

El padre de McCaffrey, Ed, ganó un Super Bowl con los 49ers en la temporada de 1994 y alzó dos títulos más en Denver con el padre de Shanahan, Mike, como su entrenador en jefe.

___

El periodista de The Associated Press Steve Reed contribuyó a este despacho.

AP