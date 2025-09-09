49ers despiden a Jake Moody y colocan a George Kittle en la lista de lesionados

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Los 49ers de San Francisco dieron de baja al pateador Jake Moody el martes, después de que el jugador, seleccionado en la tercera ronda del draft de 2023, falló dos goles de campo en el partido inaugural de la temporada.

Además, el equipo colocó al estelar ala cerrada George Kittle en la lista de lesionados por un problema en el tendón de la corva.

Kittle se perderá al menos cuatro partidos y será elegible para regresar antes de la semana 6 el 12 de octubre ante Tampa Bay.

Moody falló un gol de campo de 27 yardas el domingo y le bloquearon uno de 30 yardas en Seattle. Fue la primera vez en 19 años que San Francisco falló dos goles de campo dentro del rango de 40 yardas en el mismo encuentro.

El entrenador Kyle Shanahan dijo después del encuentro que "no había duda" de que Moody seguiría siendo el pateador. Pero el lunes ya no se mostró tan seguro y el equipo hizo un cambio el martes.

Los 49ers seleccionaron a Moody en el 99no puesto en 2023 con la esperanza de que fuera una solución a largo plazo como pateador, pero su inconsistencia forzó un cambio después de apenas un partido en su tercera temporada.

Moody tuvo una temporada irregular de novato, acertando 21 de 25 goles de campo en la campaña regular y fallando sólo un punto extra. Pero en la derrota ante Cleveland falló un posible gol de campo de la victoria. Erró también en las victorias de playoffs contra Green Bay y Detroit.

En el Super Bowl, Moody hizo tres goles de campo, dos de ellos de más de 50 yardas, pero también le bloquearon un punto extra en ese duelo.

La temporada pasada acertó 13 de sus primeros 14 goles de campo antes de lesionarse el tobillo mientras intentaba hacer una tacleada en un regreso de patada en la semana cinco. Se perdió tres compromisos y luego acertó cinco de 14 en intentos de al menos 40 yardas en los últimos nueve duelos.

San Francisco trajo a Greg Joseph como competencia en el receso, pero lo despidió al inicio del campamento.

Moody fue uno de dos pateadores elegidos entre las primeras 100 selecciones en los últimos 20 drafts, y ambos resultaron ser malas decisiones. Tampa Bay eligió a Roberto Aguayo en el puesto 59 en 2016 y lo cortó después de una temporada, cuando solo acertó el 71% de sus patadas.

San Francisco traerá a Eddy Pineiro para una prueba. Pineiro ha acertado el 88,1% de sus intentos de gol de campo en 70 juegos para Chicago, los Jets de Nueva York y Carolina.

