49ers refuerzan su ofensiva lesionada al adquirir a Brian Robinson de Washington

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Los 49ers de San Francisco añadieron un corredor experimentado a su grupo mermado por lesiones al adquirir a Brian Robinson de los Commanders de Washington a cambio de una selección de sexta ronda del draft de 2026.

Dos personas familiarizadas con el acuerdo dijeron que el intercambio se finalizará una vez que Robinson pase un examen físico. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque el intercambio no había sido anunciado.

ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

San Francisco necesitaba añadir corredores saludables detrás del titular Christian McCaffrey después de que Patrick Taylor, Corey Kiner y Ameer Abdullah fueran colocados en la reserva de lesionados este mes.

El novato de quinta ronda Jordan James también está fuera por una fractura en el dedo, y el corredor de segundo año Isaac Guerendo acaba de regresar a los entrenamientos esta semana después de perder tiempo por una lesión en el hombro.

Robinson era uno de los pocos jugadores que quedaban que fueron seleccionados por el régimen anterior de Washington liderado por Ron Rivera. Elegido en la tercera ronda en 2022, fue el corredor líder de los Commanders la temporada pasada con 799 yardas y un máximo de carrera de ocho touchdowns. Tiene 2329 yardas por tierra y 15 touchdowns en las últimas tres temporadas.

El gerente general Adam Peters, quien proviene de San Francisco, seleccionó a Jacory Croskey-Merritt en la séptima ronda este año, y se esperaba que el novato conocido como "Bill" compartiera acarreos con Austin Ekeler y Chris Rodriguez Jr. después de que Robinson pareciera perder el favor del cuerpo técnico.

Robinson disputó el partido del lunes de pretemporada de Washington y fue excusado de los entrenamientos a principios de esta semana. El entrenador Dan Quinn dijo que se había tomado una decisión organizacional de mantener a Robinson fuera de los entrenamientos y partidos y de mantener informados a los jugadores sobre la situación para que no se enteraran por otros medios.

Robinson quizá fue más conocido después de que recibió dos disparos en la pierna derecha en un intento de robo de auto en el verano de 2022 antes de debutar en la NFL. Se perdió el primer mes, pero regresó para correr casi 800 yardas y cinco touchdowns en 12 juegos, y un año después dijo que se sentía completamente diferente tras las secuelas del tiroteo.

McCaffrey generalmente maneja la mayor parte de la carga para los 49ers cuando está saludable. Lideró la NFL con 339 toques de balón y 2023 yardas cuando ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año de la AP en 2023. McCaffrey disputó al menos el 75% de las jugadas ofensivas 15 veces esa temporada, incluidos los playoffs.

Pero McCaffrey, de 29 años, jugó solo cuatro partidos la temporada pasada debido a lesiones en ambos tendones de Aquiles y su rodilla.

También se perdió tiempo significativo debido a lesiones en 2020 y 2021 con Carolina.

Robinson es el segundo jugador veterano añadido esta semana por San Francisco en un intercambio. Los Niners también intercambiaron selecciones de rondas tardías en 2027 con Kansas City en un acuerdo para adquirir al receptor Skyy Moore.

El escritor deportivo de AP Stephen Whyno contribuyó a este informe.

