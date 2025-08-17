49ers sufren más lesiones en la ofensiva durante victoria de pretemporada ante Raiders

LAS VEGAS (AP) — Los 49ers de San Francisco celebraron la victoria de pretemporada por 22-19 sobre los Raiders de Las Vegas como si fuera un partido de playoffs. Se arremolinaron en torno de Jake Moody después de que su gol de campo de 59 yardas pasó entre los postes mientras el tiempo expiraba.

Pero tras el júbilo en el encuentro sabatino, los Niners regresarán al Área de la Bahía lamentando algunas lesiones más.

Los 49ers perdieron al guardia derecho titular Dominick Puni y a otros dos jugadores ofensivos en la primera mitad.

Puni salió con una lesión de rodilla en la primera serie del juego mientras bloqueaba para un gol de campo, y el entrenador Kyle Shanahan dijo que se perderá "unas semanas".

Poco después de la salida de Puni, el corredor suplente y jugador de equipos especiales Patrick Taylor Jr. salió con una lesión en el hombro. Luego fue el turno del corredor novato Corey Kiner, quien está luchando por un lugar en el equipo.

Kiner reemplazó a Taylor pero salió con una lesión en el tobillo después de una carrera de 19 yardas. Fue sacado del campo en carrito.

Shanahan dijo que Taylor se dislocó un hombro y Kiner sufrió lo que "probablemente sea un esguince de tobillo", y se espera que ambos se pierdan un par de semanas.

"Quiero decir, (vamos a) lidiar con eso", dijo Shanahan. "Esperemos que recuperemos a un montón de chicos aquí y no perdamos a nadie para la temporada o algo así. Tuvimos bastante buena suerte en defensa y equipos especiales hoy, así que eso fue bueno.

"Perder a esos tres chicos en la ofensiva fue difícil. Pero no estarán fuera para siempre, así que esperemos que se recuperen rápido".

Los 49ers ya tenían más de 20 jugadores lesionados, incluido un grupo de receptores golpeados.

El corredor estrella Christian McCaffrey se ha visto saludable este verano después de perderse la mayor parte de la temporada pasada con tendinitis de Aquiles y una lesión en la rodilla. Pero cuatro de sus suplentes, incluidos Jordan James (dedo) e Isaac Guerendo (hombro), ahora están lesionados.

“Hemos pasado por eso antes. Nunca puedes tener demasiados corredores. Tenemos un buen número de ellos, y aún no hemos perdido a nadie para todo el año”, rescató Shanahan.

