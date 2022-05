18/05/2022 505 Games anuncia Miasma Chronicles y Among the Trolls y retrasa Stray Blade hasta 2023 . La editora de videojuegos 505 Games ha presentado en el marco del Spring Showcase dos nuevos títulos, Miasma Chronicles y Among the Trolls, espacio en el que también se ha anunciado el retraso del anzamiento de Stray Blade. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA STEAM.