5GforAll llega al servicio prepago Cámbiate a Metro by T‑Mobile: te llevas un teléfono 5G GRATIS y ahorras la mitad del precio de los mejores planes de Boost y Cricket

Sin trabas ni trucos; solo grandes ahorros y acceso a la increíble red 5G. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció el día de hoy una nueva forma de ayudar a millones de clientes de servicio móvil prepago a obtener 5G sin límites incluido en la red 5G más grande del país por un mejor precio. A partir del 29 de julio, cámbiate y actualízate a Metro by T‑Mobile por solo $25 al mes con intercambio para una línea de llamadas, textos y datos a alta velocidad para smartphone sin límites, con 5G ilimitado incluido, en la galardonada red 5G de T‑Mobile, sin costo extra. Y como si eso fuera poco, ¡puedes llevarte un teléfono 5G gratis! Y cuando te pases de Boost, Cricket y otras compañías, podrás cambiarte sin pagar ningún cargo. Tan solo el precio más bajo de la industria de servicio prepago en un plan sin límites con 5G.

“Nuestros smartphones se han convertido en algo indispensable para la vida cotidiana, y sin embargo hay toda una generación de clientes de servicio prepago que quedan relegados en la era de 5G por culpa de proveedores con conexiones a precios excesivos. Si Cricket o Boost no están dispuestos a cambiar los equipos de sus clientes por equipos 5G, Metro by T‑Mobile definitivamente lo hará”, señala Jon Freier, vicepresidente ejecutivo del grupo de mercados de consumo de T‑Mobile. “En Metro by T‑Mobile, nuestros clientes son lo primero. ¿La red 5G más grande a la mitad del precio de Boost o Cricket, con datos sin límites, 5G incluido Y ADEMÁS un teléfono 5G gratis? ¡Eso sí que es un cambio fácil!”.

Cuando te cambias a Metro, nunca te quedas atrás. Boost y Cricket siguen cobrando cargos adicionales por dispositivos 5G. Y Cricket tiene 5G sin límites solamente en el plan más costoso y una red 5G más lenta y pequeña. Millones de clientes de servicio prepago aún tienen dispositivos antiguos que no pueden acceder siquiera a la tecnología del año pasado. Cámbiate a Metro y obtén acceso a 5G sin límites en la red 5G de T‑Mobile, ahora a la mitad de precio de los mejores planes de Boost o Cricket.

Te contamos cómo funciona.

Obtén tu línea sin límites a mitad de precio cuando te cambies de Boost o Cricket al transferir tu número de teléfono a Metro by T‑Mobile e intercambiar CUALQUIER dispositivo que funcione, por tiempo limitado. Así es; cualquier dispositivo, ¡incluso ese viejo teléfono plegable! Luego, podrás obtener llamadas, textos y datos sin límites con 5G incluido por solo $25 al mes para una línea con impuestos y cargos mensuales incluidos, y conservarás ese increíble precio durante los siguientes dos años. En el plan de Cricket con 5G pagarás $60 al mes, y el plan Go Unlimited de Boost no incluye datos 5G sin límites. Además, con Metro by T-Mobile, también podrás elegir un nuevo teléfono 5G gratis para ese plan 5G sin límites; no tendrás que pagar nada más que el impuesto sobre ventas.

¿Solo buscas una excelente oferta en un nuevo teléfono 5G? Los clientes de Metro by T‑Mobile ya pueden elegir entre la mayor selección de teléfonos 5G gratis con servicio 5G incluido sin costo extra, impulsado por la galardonada red 5G nacional de T‑Mobile. Ahora, a partir del 29 de julio y por tiempo limitado, intercambia CUALQUIER teléfono que funcione, transfiere tu número y llévate un teléfono 5G gratis con reembolso al instante; no tendrás que pagar nada más que el impuesto sobre ventas y será tuyo para siempre.

Para aprovechar estas ofertas, solo tendrás que visitar cualquier tienda Metro by T‑Mobile a partir del 29 de julio.

Para obtener más información sobre estas ofertas, visita hola.metrobyt‑mobile.com. Ingresa aquí para conocer más detalles sobre las últimas ofertas de Metro by T‑Mobile.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Si hay congestión, los clientes con uso intensivo de datos (más de 35 GB al mes) podrían notar velocidades más bajas; los clientes de Metro podrían notar velocidades reducidas en comparación con clientes de T‑Mobile debido a la priorización de datos. El streaming de videos brinda calidad DVD (480p). Oferta por tiempo limitado; solo en tiendas. Ahorra la mitad en función de 1 línea con Metro por $25 (capacidad de enlace no incluida) en comparación con los planes mensuales sin límites de Boost por $50 y Cricket por $55 (capacidad de enlace limitada incluida con el plan de Boost). Datos sin límites en nuestra red. Se requiere transferencia e intercambio (valor de $10 o más en buenas condiciones) elegibles y validación de ID. No incluye números de teléfono que estén actualmente en la red de T‑Mobile o que hayan estado activos en Metro en los últimos 180 días. Teléfono 5G gratis: el impuesto sobre el precio antes del reembolso se paga en el punto de venta. El reembolso se proporciona en forma de crédito aplicado al precio normal de compra en el momento de la venta; no tiene valor en efectivo. No se puede combinar con otras ofertas determinadas. Cobertura 5G no disponible en ciertas áreas; para algunos usos se podría requerir un plan o función adicional; detalles en es.T‑Mobile.com.

Acerca de T‑Mobile T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t‑mobile.com.

