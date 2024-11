6 consejos para mantener tu dispositivo en buen estado en esta temporada de resfriados y gripe, y después

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--nov. 7, 2024--

¿Ya tienes tu smartphone más nuevo y avanzado con IA? ¡Genial! Pero para que tanto tú como tu dispositivo de última tecnología, que funciona en la red 5G más grande, rápida y premiada del país, se mantengan bien durante todo el invierno, aquí tienes algunos consejos para mantenerlo tan impecable como el día en que lo sacaste de su caja.

Aunque estemos en la era de dispositivos innovadores, hasta la tecnología más avanzada requiere cuidados cuando el tiempo cambia (Photo: Business Wire)

1. Evita usar el teléfono en el baño

Sí, es desagradable. Y también debes saber que al tirar la cadena los gérmenes pueden dispersarse por todas partes e incluso llegar a nuestros teléfonos. Muchos de nosotros llevamos nuestros dispositivos a todas partes, pero para ir al baño, hay que dejarlos en otro lugar (¡cualquier lugar!) y dejar tus búsquedas para más tarde.

Y ya que hablamos de la higiene, recuerda lavarte las manos siempre después de ir al baño y también durante el día. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) aconsejan lavarse las manos con agua y jabón por lo menos por 20 segundos, que es aproximadamente el tiempo que se tarda en cantar el «Feliz Cumpleaños» dos veces. Si te aburres de cantar el “Feliz Cumpleaños” varias veces al día, aquí tienes 10 canciones alternativas excelentes que puedes cantar.

2. Limpia tu dispositivo habitualmente

La pantalla del teléfono tiene, en promedio, más bacterias que el asiento de un inodoro. Los fabricantes de dispositivos tienen instrucciones específicas para limpiar tu teléfono. Consulta el folleto que viene con tu dispositivo o visita el sitio web del fabricante para ver las instrucciones detalladas.

Algunas reglas básicas son desenchufar el dispositivo antes de limpiarlo, no rociar limpiadores directamente sobre el dispositivo y evitar aerosoles y productos de limpieza que contengan blanqueador o abrasivos que lo puedan dañar. Te recomendamos usar un paño de microfibra húmedo para limpiar bien el teléfono y la funda.

3. Conserva la vida útil de la batería

Un dispositivo en buen estado empieza por una batería bien cuidada. Esto garantiza que tu dispositivo funcione sin problemas y tenga una vida útil prolongada, evitando así un rendimiento lento y cierres inesperados.

El calor puede deteriorar la batería, así que evita exponer tu dispositivo a la luz directa del sol. Ajusta el brillo de la pantalla, desactiva las notificaciones innecesarias y usa los modos de ahorro de energía para reducir el consumo de batería.

Las actualizaciones de software suelen incluir mejoras de ahorro de energía, así que actualiza tu dispositivo con frecuencia. Procura no dejar tu dispositivo conectado toda la noche y evita que la batería se descargue por completo. Mejor aún, realiza cargas parciales durante el día.

Es posible que los cargadores y baterías que no sean de la marca no tengan las mismas normas de seguridad y calidad. Protege tu dispositivo usando los accesorios aprobados por el fabricante.

4. Administra el almacenamiento de tu teléfono

Evita que tu teléfono se quede sin espacio de almacenamiento. Tener demasiadas fotos y aplicaciones almacenadas localmente en el teléfono puede afectar su velocidad y rendimiento. Esto hace que las aplicaciones se bloqueen y que la duración de la batería disminuya. La falta de espacio de almacenamiento también puede sobrecargar el hardware de tu teléfono. Esto lo lleva a trabajar más y a que se acelere su desgaste.

Ordena regularmente tu espacio de almacenamiento eliminando archivos innecesarios; también puedes subir tus fotos al almacenamiento en la nube y desinstalar aplicaciones que no utilizas. Eso ayuda a mantener la velocidad del teléfono, mejora la duración de la batería y garantiza que el hardware no se sobrecargue.

5. Protégete de los ataques externos

La presencia de un virus o malware en tu dispositivo puede ser malo para tu teléfono y para ti. Los piratas informáticos y los ciberdelincuentes son personas con malas intenciones que buscan aprovecharse de las debilidades de tu dispositivo para robar información personal, instalar malware o incluso hacer que tu teléfono quede inservible.

Scam Shield de T-Mobile ayuda a identificar y bloquear las posibles llamadas fraudulentas. Con solo descargar la app, puedes reducir el riesgo de ser víctima de intentos de phishing. El programa no solo protege tu información personal, sino que también minimiza las posibilidades de que tu dispositivo se vea afectado, lo que podría ocasionar problemas de rendimiento y reducir su vida útil.

Actualiza tu teléfono enseguida cada vez que haya una actualización disponible. Esto ayudará a reparar cualquier vulnerabilidad o error que las personas con malas intenciones puedan intentar aprovechar en tu teléfono. (También puedes consultar una de las formas en que T-Mobile refuerza su propia ciberseguridad a través de un programa de recompensas por errores.)

6. Descansen un poco (tú y tu teléfono)

Más del 35% de los adultos en EE. UU. dicen dormir menos de siete horas por noche, así que usa las funciones de tu teléfono a tu favor para lograr una mejor higiene del sueño.

La luz de pantalla ajustable es beneficiosa para el usuario y el dispositivo. Reduce la fatiga visual, lo que hace que el uso del dispositivo por las noches sea más cómodo y menos probable que interrumpa el sueño. Para el teléfono, una pantalla más tenue conserva la duración de la batería, lo que prolonga los períodos entre cargas y aumenta la vida útil del dispositivo.

Hay dispositivos que tienen un filtro de luz azul incorporado, que reduce la cantidad de luz azul que puede interferir con la producción de melatonina en el cuerpo, una hormona que regula el sueño.

Los dispositivos también ofrecen el modo No molestar, que te permite silenciar llamadas, mensajes de texto y notificaciones cuando te vas a dormir para que no te tientes a mirar cuando deberías estar descansando. Puedes personalizar la opción No molestar para poder recibir llamadas importantes.

El modo Sueño cambia la pantalla a escala de grises y silencia las notificaciones para crear un ambiente menos estimulante e invitarte a relajarte. Es un recordatorio amable de dejar el teléfono a un lado y prepararte para dormir.

También es importante señalar que algunos smartwatches tienen rastreadores del sueño que pueden ayudar a dormir mejor por la noche.

Lamentablemente, incluso tomando todas estas precauciones, es posible que te resfríes. En ese caso, te alegrarás de tener tu teléfono cuidado y listo para buscar tu receta de sopa de pollo favorita.

