6 rutas de senderismo perfectas para hacer en otoño cerca de Madrid: bosques de colores y paisajes únicos

El otoño es, probablemente, uno de los espectáculos más deslumbrantes que la naturaleza nos regala y, sin embargo, pocas veces lo aprovechamos en todo su esplendor. Los verdes intensos del verano dejan paso a una paleta de tonos ocres, rojizos y dorados que convierten los bosques en escenarios de cuento, un decorado que invita a salir al campo. Además, las temperaturas suaves hacen mucho más llevaderas las caminatas. Atrás queda el calor del verano y todavía no ha llegado el frío intenso del invierno, por lo que basta con ropa ligera de abrigo para pasar una jornada al aire libre sin complicaciones.

Con este telón de fondo, las rutas de senderismo se postulan como uno de los mejores planes para disfrutar de esta época del año. En el centro de la península, y muy cerca de Madrid, hay recorridos que permiten adentrarse en hayedos, castañares y abedulares en pleno esplendor sin necesidad de largos desplazamientos. Algunas de estas propuestas forman parte de la selección que la creadora de contenido de viajes Azahara González (@photographer.flyingbird) ha reunido y que ella misma describe como "perfectas" para disfrutar de esta estación.

CASTAÑAR DE CASILLAS (ÁVILA)

A poco más de una hora de Madrid se encuentra el Castañar de Casillas, uno de los bosques más conocidos de la provincia de Ávila. El recorrido propuesto por Azahara es de unos 7 kilómetros, con un desnivel de 300 metros y dificultad baja, lo que lo convierte en un plan accesible para todo tipo de caminantes.

SENDA DE MOLINO A MOLINO Y OFICIOS DE LA VIDA (LA HIRUELA)

Esta ruta circular se encuentra en La Hiruela, en plena Sierra del Rincón, a una hora y media de Madrid. Tiene 5 kilómetros, 200 metros de desnivel y está catalogada como de dificultad baja.

HAYEDO DE MONTEJO (MONTEJO DE LA SIERRA)

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Hayedo de Montejo es uno de los grandes tesoros naturales de la Comunidad de Madrid. Azahara propone la Senda de la Ladera, de 6 kilómetros y 200 metros de desnivel, un itinerario de baja dificultad que recorre el corazón de este bosque único. La visita, eso sí, requiere planificación. El acceso está restringido y es necesario conseguir un pase, ya sea por sorteo en la web oficial o de manera presencial el mismo día, lo que obliga a madrugar para optar a una de las plazas limitadas.

HAYEDO ESCONDIDO Y MONTE ABANTOS (SAN LORENZO DE EL ESCORIAL)

A solo 45 minutos de la capital, esta ruta circular de 11 kilómetros combina el atractivo de un hayedo menos conocido con las vistas panorámicas desde el Monte Abantos (San Lorenzo de El Escorial). El desnivel de 700 metros y la dificultad moderada hacen que sea un recorrido más exigente, recomendado para quienes buscan un plan de senderismo completo. Durante el camino, los senderistas pueden disfrutar de tramos de bosque en los que los colores otoñales son protagonistas, así como de vistas espectaculares del Monasterio de El Escorial y de la Sierra de Guadarrama.

Es una opción ideal para quienes quieran combinar naturaleza y patrimonio en una misma jornada. CASTAÑAR DEL TIEMBLO (ÁVILA)

El Castañar del Tiemblo es uno de los destinos estrella del otoño en el centro de la península. A poco más de una hora de Madrid, la ruta circular de 6 kilómetros y apenas 150 metros de desnivel es sencilla y muy transitada en esta época del año. Durante la época de otoño, el acceso a El Castañar está controlado mediante compra de entrada anticipada los viernes, sábados, domingos y festivos. ABEDULAR DE CANENCIA (MADRID)

En el puerto de Canencia, dentro de la Sierra de Guadarrama, se encuentra un abedular poco frecuentado que muchos consideran una auténtica joya escondida. El recorrido circular de 6 kilómetros y 200 metros de desnivel es fácil y accesible, perfecto para disfrutar de una caminata sosegada en plena naturaleza.