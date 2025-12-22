"60 Minutes" retrasa emisión de reportaje crítico sobre política de deportación de Trump

El programa "60 Minutes" de CBS News decidió no emitir el domingo un reportaje sobre las deportaciones de inmigrantes a El Salvador durante la administración Trump, retirándolo solo horas antes de su emisión bajo la dirección de la nueva editora en jefe, Bari Weiss.

La historia, en la que la corresponsal Sharyn Alfonsi habló con deportados que habían sido enviados a la notoria prisión CECOT de El Salvador, fue retenida porque Weiss buscaba añadir la perspectiva de la administración Trump, según fuentes de ese canal televisivo.

En un correo electrónico enviado a algunos colegas y reportado por varios medios de comunicación, Alfonsi declaró que se enteró el sábado de que Weiss había decidido no emitirla. Afirmó que su historia era factualmente correcta y había sido aprobada por los departamentos de estándares y asuntos legales. "En mi opinión, retirarla ahora, después de que se han cumplido todos los rigurosos controles internos, no es una decisión editorial, es una decisión política".

El cambio, anunciado públicamente dos horas antes de que se emitiera el programa, seguramente aumentará el escrutinio sobre Weiss, la fundadora del sitio web Free Press, quien fue instalada en la cima de CBS News este otoño cuando su empresa matriz, Paramount, fue adquirida.

El presidente Donald Trump ha sido muy crítico con "60 Minutes". Demandó a la cadena el otoño pasado por su entrevista con la oponente electoral Kamala Harris, la cual se resolvió este verano, y recientemente se quejó sobre la entrevista del programa con la exaliada convertida en enemiga Marjorie Taylor Greene.

Weiss dijo al The New York Times en un comunicado: "Mi trabajo es asegurarme de que todas las historias que publicamos sean lo mejor que puedan ser. Retener historias que no están listas por cualquier razón —que carecen de contexto suficiente, por ejemplo, o que les faltan voces críticas— sucede todos los días en todas las salas de redacción".

Expresó que esperaba con ansias emitir la pieza de Alfonsi "cuando esté lista".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.