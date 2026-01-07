600.000 venezolanos en EE. UU. alentados a regresar tras captura de Maduro

Esto sucede a pesar de que el régimen no cambió y que ahora el país es dirigido por su exvicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ahora es la presidenta interina. Así lo informó Axios.

Los inmigrantes venezolanos gozaban hasta el año pasado de protecciones legales temporales en Estados Unidos, en parte debido a las graves condiciones económicas y a las violaciones de derechos humanos bajo el gobierno de Maduro.

"La acción decisiva del presidente Trump para remover a Maduro marca un punto de inflexión para los venezolanos. Ahora pueden regresar al país que aman y reconstruir su futuro", declaró en un comunicado Matthew Tragesser, portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Una designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2023 había garantizado a aproximadamente 348.000 venezolanos un estatus legal y la posibilidad de obtener permisos de trabajo.

La administración Trump revocó dicho estatus en abril. Otra designación de TPS del 2021 había otorgado protección a aproximadamente 268.000 venezolanos y fue revocada en noviembre.

Muchos otros venezolanos viven y trabajan en Estados Unidos con visas regulares o podrían solicitar un estatus legal permanente, como la green card. (ANSA).