706 muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán

Miles de heridos, dicen las autoridades.

El organismo añadió que 46 personas más han muerto y 30 han resultado heridas en las últimas 12 horas. De las últimas muertes, 35 se registraron en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (KP) y nueve en Azad Jammu y Cachemira administrada por Pakistán.

KP sigue siendo la provincia más afectada, donde 427 personas han muerto y 270 han resultado heridas desde el inicio del monzón el 26 de junio.

Solo en los últimos cinco días, 358 personas han muerto y 181 han resultado heridas en KP, principalmente debido a las inundaciones repentinas causadas por las fuertes lluvias.

La provincia de Punjab reportó 164 muertos y 582 heridos, mientras que el resto de las víctimas se registraron en otras partes del país. La NDMA informó que las fuertes lluvias e inundaciones dañaron 2934 viviendas en todo Pakistán, 1009 de ellas completamente destruidas.

Al menos 1108 cabezas de ganado también murieron. (ANSA).

