72 militares retenidos en zona controlada por la guerrilla en Colombia

Al menos 72 militares fueron retenidos este domingo en el departamento del Cauca, una zona del suroeste de Colombia controlada por guerrilleros y plagada de narcocultivos, confirmaron las Fuerzas Armadas.

La retención ocurrió "en horas de la tarde", señaló a la AFP una fuente militar, sin precisar las circunstancias. Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.

Las autoridades denuncian que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, quienes actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales.

A finales de agosto, 33 soldados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare. Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados.

De acuerdo con medios locales, la retención de este domingo ocurrió en medio de un operativo militar en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína y donde operan bandas criminales y disidencias de la exguerrilla de las FARC lideradas por Iván Mordisco.

El presidente izquierdista Gustavo Petro emprendió en 2024 una ofensiva para recuperar el control de esa zona, pero se ha encontrado con una fuerte resistencia de los locales.

En ese mismo sector fueron retenidos en junio 57 soldados, que fueron rescatados días después con intervención militar.

Inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.

En el suroeste de la nación son cada vez más frecuentes los ataques con explosivos y emboscadas armadas con víctimas mortales, entre uniformados y civiles.

