FILADELFIA (AP) — James Harden prometió que jamás jugaría para un equipo que estuviera a cargo de Daryl Morey, presidente de los 76ers.

Y a Filadelfia debe haberle quedado claro que Harden tiene previsto cumplir con su palabra. El base disgustado se perdió todo el programa de pretemporada del equipo tras exigir que se le cediera mediante un canje.

Harden, quien según el reporte oficial está fuera por motivos personales, no practicó con los Sixers esta semana. El astro barbado, tres veces campeón anotador de la NBA, no estuvo en el Wells Fargo Center el viernes por la noche para el último encuentro de pretemporada ante Atlanta.

El jersey de Harden, con el número 1, seguía ofreciéndose en venta en las tiendas de la arena, por 139 dólares.

Los Sixers prevén abrir su temporada el jueves ante Milwaukee. Visitan a Toronto antes de disputar su primer duelo como locales, el 29 de octubre ante Portland. El entrenador Nick Nurse, en su primera temporada luego de cinco años con Toronto, se prepara para disputar encuentros sin Harden.

“Pienso que me he preparado para ello toda esta semana, seguro”, dijo Nurse el viernes. “Se piensa mucho que él no jugará, y el equipo se ha preparado este verano. Sigo diciendo que el plan será otro si esto cambia. No pienso que esto nos haya afectado tanto, en absoluto. Simplemente hemos salido a jugar y seguiremos haciéndolo, creo que sin él, hasta que algo cambie”.

Harden y los 76ers no son ajenos a las situaciones conflictivas. La estadía de Harden en Houston, donde trabajó por primera vez con Morey —entonces el gerente general— incluyó los títulos de máximo anotador y el premio al Jugador Más Valioso de 2018.

Pero su relación con los Rockets se agrió al final, y el jugador terminó forzando su canje a Brooklyn en 2021. Se unió a Kevin Durant y Kyrie Irving, para conformar un trío estelar que jamás cumplió con las expectativas.

Los jugadores fueron afectados por lesiones y controversias, entre las que destacó la negativa de Irving a vacunarse contra el COVID-19. Los tres astros jugaron juntos sólo 18 partidos antes de que Harden, otra vez, exigiera su salida.

Así emigró a Filadelfia justo antes de que venciera el plazo de canjes de 2022. En el equipo, se reencontró con Morey y pareció cómodo con su papel de armador mientras la ofensiva pasaba por Joel Embiid. Harden declinó incluso en junio de 2022 su opción por 47,4 millones de dólares.

Dijo entonces que quería dar a los 76ers la flexibilidad de mejorar su nómina y competir por un título. Firmó un convenio por poco más de 68 millones de dólares, que le redituó unos 33 millones la temporada anterior y que incluía una opción del jugador para la presente campaña por 35 millones.

Harden ha dicho que parte de su descontento se deriva de que pensó obtener un contrato de largo plazo con los Sixers después de la campaña pasada. Éste nunca llegó, lo que llevó a la exigencia de un canje.

El jugador pudo haber rechazado la opción para renovar el contrato y probar el mercado de agentes libres. Sin embargo, eligió la opción de 35,6 millones de dólares con los 76ers para esta campaña, con el deseo de forzar el canje.

Deseaba ir a los Clippers de Los Ángeles, pero esas conversaciones se atoraron.