79.432, 'Gordo' del Sorteo de Navidad 2025, bendice León tras los incendios de este verano y repite en Madrid

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha bendecido la provincia de León, agraciada con el 79.432, el premio 'Gordo', después de un año trágico marcado por los incendios de este verano, mientras que la ciudad de Madrid ha vuelto a repetir entre las más afortunadas con el primer premio.

El número ha sido cantado a las 10.44 horas en el cuarta alambre de la cuarta tabla. Los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, extraído las bolas. El 'Gordo' está dotado con 4.000.000 euros a la serie.

En concreto, el 79.432 ha dejado 728 millones de euros en la provincia de León donde se han vendido un total del 182 series del número vendido, entre otros puntos, en La Bañeza, en La Pola de Gordón y en Villablino.

En el caso de la Administración número 1 de La Bañeza, ubicada en Plaza Obispo Alcolea, 4, ha vendido la mayor parte del primer premio, con 177 series. "Es una emoción demasiado grande", ha balbuceado entre lágrimas Patricia Vecino, una de las trabajadoras de esta Administración.

En declaraciones a Europa Press, esta empleada que lleva 17 años en este despacho ha apuntado que el premio está "muy repartido y entre gente que lo necesita muchísimo". La mujer ha seguido trabajando "atendiendo a la gente" y ha destacado que el premio llega después de un año convulso, tanto por los incendios que han asolado la provincia como por el cierre de Azucarera, una planta que daba trabajo a cerca de 200 familias.

"No os podéis imaginar el sentimiento que hay aquí, por todo lo que había pasado en el verano y también porque el cierre de la planta había afectado a mucha gente. Esto es una alegría inmensa", ha destacado.

Parte de ese 'Gordo' también ha sido vendido por el club La Bañeza F.C., equipo fundado hace 40 años que cuenta con unos 300 socios, la mayor de ellos de "gente obrera". Este modesto equipo de Regional Preferente se ha proclamado ganador de la liga de los millones al repartir 268 millones de euros.

La fiesta se iniciaba en la Administración de Lotería situada en el número 4 de la Plaza Obispo Alcolea de la villa bañezana, con cerca de 15.000 habitantes. Ana De la Fuente, al frente del negocio desde 2000, ha precisado que el número es un clásico del equipo de fútbol de la localidad y que también había sido compartido en León y Madrid.

"La verdad es que no me lo creo y seguro que servirá para paliar en parte los graves daños sufridos este verano por los incendios y para compensar también el cierre de la azucarera de la comarca, que ha dejado a muchas personas en la calle", ha afirmado la lotera que ha confesado no encontrarse entre los agraciados.

La Bañeza, conocida por su Gran Premio de Velocidad de Motos y por la confitaría 'Conrado', que cada año reparte 10.000 euros escondidos en uno de sus roscones que vende a toda España y parte de Europa, tuvo que habilitar albergues y espacios municipales para acoger a alrededor de 3.000 personas que fueron desalojadas de sus casas debido a los incendios.

La localidad de la comarca de La Valduerna cambiaba así su semblante tras los duros momentos de este verano. "Lo que ha llegado en forma de millones no compensa ni de coña la devastación del fuego este verano en la provincia, decidlo bien alto", advertía una mujer que, sin encontrarse entre las premiadas, sí se ha acercado hasta el epicentro del jolgorio para lanzar su mensaje reivindicativo.

"YA ERA HORA DE QUE TOCARA ALGO BUENO"

En el caso del centro de la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras Demencias de Laciana, ubicado en Villablino (León), ha repartido 180 millones de euros en esta comarca y la de Babia con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, tras una "año duro" en la zona. "Ya era hora de que tocara algo bueno en esta comarca", ha celebrado la directora del centro, Isabel Bares, en declaraciones a Europa Press tras enterarse de que la lotería que venden cada año con la idea de "sacar un pequeño donativo" ha repartido suerte esta vez.

El centro ha vendido 45 series del 79.432, el número agraciado con el 'Gordo', un número que llegó a este espacio desde la administración de Loterías 2 de Villablino que, a su vez, recibió el mismo por un intercambio con la 1 de La Bañeza.

Bares, que dirige la asociación que trabaja con 15 usuarios, ha señalado que ha vendido los décimos "sobre todo" a vecinos de Laciana y Babia, donde tiene un punto de venta, si bien también cree que alguno se habrá ido fuera.

Emocionada y sorprendida, ha relatado que se ha enterado del premio porque tenían puesta la televisión y una de sus compañeras le ha comentado que ya había salido el 'Gordo' y que terminaba en 2, a lo que ella ha pensado en que quizá se llevarían un "pellizco" porque coincidía con el último número del suyo.

"En esto me llaman y me dicen, 'Isa, que tenemos el 'Gordo'", ha contado Bares, para señalar que tras recibir la noticias se han desatado las sonrisas y lágrimas de felicidad entre las compañeras del centro y la sorpresa de los usuarios, pues el lugar ya estaba a pleno funcionamiento desde las 7.00 horas.

El 79.432, un número escogido al azar por el centro, ha dejado así una lluvia de millones en las comarcas, todo ello tras un "año duro" en la de Laciana y, en concreto, Villablino que, como otras localidades de la provincia de León se vio este verano afectada por los incendios forestales.

Además, esta comarca ha sufrido la pérdida de seis de sus vecinos en dos trágicos accidentes mineros, uno de ellos en el ocurrido el 21 de noviembre en Cangas de Narcea y cinco en el que tuvo lugar el 31 de marzo en Cerredo (Asturias).

Bares ha indicado que el premio viene "genial" a nivel asociación, porque esta se ha quedado con algún décimo, de manera que podrán adquirir un vehículo de transporte adaptado. "Andamos luchando ya años para conseguir uno, y ahora lo tenemos", ha subrayado.

Mientras, la Administración de loterías número 2 de la localidad leonesa de La Pola de Gordón ha vendido 89 décimos del 'Gordo', repartidos mayoritariamente a través de la Comisión de Fiestas de Villamanín que ha repartido suerte con papeletas de 5 euros (4 euros en juego más uno de recargo).

En total, y según ha explicado a Europa Press el propietario de la Administración de Loterías 2 de La Pola de Gordón, Rubén González, este despacho tenía consignadas 15 series, si bien ha vendido 89, ya que el jueves devolvió 61 décimos.

González ha precisado que el 'Gordo' no es un número abonado en su administración y ha explicado que se lo ofreció a la Comisión de Fiestas de Villamanín al buscar un número que no saliera en máquina.

"Estaban indecisos", ha confesado el lotero que ha explicado que este año la Comisión de Fiestas de Villamanín no tenía claro jugar lotería.

"Como que no te lo crees", ha señalado por su parte Belén Plaza, miembro de la Comisión de Fiestas, en declaraciones a Europa Press, mientras esperaba en la plaza del municipio a los vecinos para celebrar "todos juntos" esta lluvia de millones.

MADRID, PREMIO A LA PERSEVERANCIA

El premio a la perseverancia ha sido para la administración de la calle Ricardo Ortiz, 8, de Madrid que ha repartido 64 millones del 'Gordo' en 16 series en el barrio de La Elipa. Se trata de un número para el que reservan todos los años 15 series y que, hasta ahora, no había repartido nada.

La lotera de la administración, Ester Lanchas, ha asegurado que "es una locura muy emocionante". "He llamado a mis padres, a mi marido y aquí estamos todos", ha comentado. Según la lotera, las series del premio repartido han ido casi íntegramente a parar a una asociación, cuyo nombre no ha querido desvelar.

Por el contrario, José Ángel, un vecino del barrio que andaba por la zona, no podía creer su "mala suerte". "He jugado 80 números y varios son de aquí, pero no me he llevado el 'Gordo'", ha lamentado.