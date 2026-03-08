8 de marzo: la FIGC se sumó al festejo

En la imagen de la campaña de comunicación creada por la FIGC y visible en su sitio web y redes sociales, la palabra "AZZURRA" se convierte en un mensaje y una declaración de pertenencia.

"No es una etiqueta de género, sino una identidad compartida que no divide, sino que une. La campaña afirma un principio claro: El talento, el compromiso y el derecho a representar a Italia no se discriminan por género ni por ningún otro motivo", enfatiza la FIGC.

"Hay una sola camiseta, una sola pasión, una sola selección nacional", agrega el eslogan que sigue al del año pasado.

"No es fútbol femenino, es fútbol", añade el mensaje inspirado en una cita del DT de la selección femenina, Andrea Soncin.

Con este mensaje, la FIGC renueva su compromiso de promover el respeto, la igualdad de oportunidades y los derechos de todas las mujeres, tanto dentro como fuera del campo.

"La camiseta azzurra es un patrimonio compartido, sin etiquetas de género, como deberían serlo los derechos de las mujeres, todos los días, no sólo el 8 de marzo", enfatizó el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina.

"El fútbol ofrece un medio para transmitir un mensaje que une a todo el país en un proceso de plena responsabilidad y verdadera inclusión. Por eso, los principios que nos inspiran se resumen en un símbolo que une, no divide", completó Gravina. (ANSA).