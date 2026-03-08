8 de marzo: participación femenina récord en Milán-Cortina 2026

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) destacó la presencia de 24 atletas más en Milán-Cortina 2026 respecto de Pekín 2022 en ocasión del Día Internacional de la Mujer, resaltando además que el nuevo récord marca un punto de inflexión en el camino hacia la igualdad de género en el deporte.

"Nunca antes las mujeres habían tenido tantas oportunidades de competir ni un papel tan central en el programa olímpico", enfatizó un comunicado del Comité Organizador, destacando la participación femenina récord en los Juegos Olímpicos, con un 53,4% del programa total.

De los 2900 atletas olímpicos, 1362 son mujeres y 1538 son hombres.

El camino hacia la igualdad de género se fortalece aún más con la introducción de cuatro nuevas pruebas femeninas: el doble mogul de esquí estilo libre; el doble eslalon en luge; el salto de esquí individual en pista ancha y el sprint de esquí de montaña.

Al mismo tiempo, 12 de las 16 disciplinas cuentan con un equilibrio de género completo, un récord histórico que supera el ya significativo progreso logrado en Pekín 2022.

Además, por primera vez en la historia de los Juegos de Invierno, mujeres y hombres compitieron en las mismas distancias en esquí de fondo.

La representación femenina no se limita a las competiciones, pues la ceremonia inaugural también se convirtió en una plataforma para el progreso.

Tras la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de invitar a cada Comité Olímpico Nacional a designar dos abanderados —una mujer y un hombre—, en Pekín 2022 hubo una mujer entre los abanderados en el 73% de las delegaciones, un aumento significativo en comparación con ediciones anteriores.

