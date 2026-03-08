8 de marzo:Unesco, en momentos de crisis, derechos de mujeres primeros en ser atacados

"En un momento en que aumentan las tensiones mundiales y el orden jurídico internacional se ve cada vez más amenazado, derechos conquistados con tanto esfuerzo se ven cuestionados y, con demasiada frecuencia, los derechos de las mujeres y las niñas se encuentran entre los primeros en ser atacados", sostuvo.

Agregó que "en todo el mundo, millones de niñas se ven privadas de su derecho fundamental a la educación" y que "el cierre de escuelas y la pérdida de oportunidades ponen en riesgo el futuro de generaciones enteras".

"Sin embargo, incluso en las circunstancias más difíciles, las mujeres siguen defendiendo sus derechos y los de sus comunidades. También son importantes impulsoras de la recuperación, la estabilidad y la paz sostenible", subrayó.

"En este día, la UNESCO reafirma su compromiso de hacer realidad los derechos de todas las mujeres, porque cuando las mujeres prosperan, la sociedad prospera", concluyó.

El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo en honor a ese día de 1911, cuando 146 trabajadoras murieron en un incendio en el interior de la fábrica Triangle Shirtwaist, Nueva York. No pudieron escapar porque las puertas estaban cerradas.

El dramático episodio, marcó un antes y un después en la historia de las mujeres y de las trabajadoras en todo el mundo.

