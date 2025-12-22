90.693, el tercer premio del Sorteo de Navidad: De la gasolinera de Tenerife a la pastelería de A Coruña

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El 90.693, el número agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025, ha pasado por lugares de casi toda España: De la popular gasolinera de 'La Chasnera', ubicada en el kilómetro 54 de la TF-1, a una pastelería en el barrio coruñés de Los Rosales, que lleva en ese local solo nueve meses.

Allí, el responsable del establecimiento, Elianis López Rodríguez, remarcó que lo sucedido este lunes es "una bendición". "El número lo elegí junto con mi padrino y, la verdad, no me esperaba. Todavía no me lo creo", señaló.

En el caso del gerente de la gasolinera tinerfeña, José González, ha admitido que la mañana empezó "un poco fría" porque no se cumplía la costumbre de que 'La Chasnera' diera muchos premios hasta que salieron, en un corto espacio de tiempo, el tercer premio y uno de los quintos.

"Llevamos desde el día 4 de julio trabajando, vendiendo, ofreciendo, atendiendo a nuestros clientes y para nosotros es una satisfacción dar premios en la Lotería de Navidad y, claro, se hacía un poquito de rogar este año y quieras o no, se pone uno un poco nervioso", señalaba en declaraciones a 'Televisión Canaria' recogidas por Europa Press.

Asimismo, el Hospital de San Juan, en Alicante, ha visto cómo la suerte ha caído del cielo con el número 90.693, después de que un exempleado de este centro ya jubilado haya repartido allí 150 décimos. El propietario del establecimiento, Roberto González, se ha mostrado "más contento" que "los que seguramente tengan su premio".

A preguntas de la prensa, González ha indicado que su negocio está ubicado en una zona "muy turística", si bien ha resaltado que José Luis, de 73 años y extrabajador de este hospital, ha vendido allí décimos a "gente que lo necesitará" y empleados.

REPARTIDO "DE UNO EN UNO"

Por su parte, José Luis, quien ha llevado la suerte al Hospital de San Juan, ha explicado que todos los décimos se han repartido "de uno en uno" y que los vendió a quien se lo pidió, ya que "lo compraba" y luego "lo hacía llegar".

Además, ha relatado que él trabajaba en el hospital como jefe de personal subalterno. Durante el tiempo que estuvo empleado allí "nunca" tocó un premio, como mucho "un reintegro", y ahora ha experimentado esta 'lluvia' de millones. "Estarán contentos mis compañeros y no tan contentos los que no hayan jugado", ha añadido.

La administración Lotería Manises (Valencia) ha vivido también una jornada "inolvidable" en la que la suerte "ha llamado varias veces a nuestra puerta", según han informado a través de sus redes sociales en un post de Instagram.

El sorteo ha dejado en varias localidades de Mallorca 200.000 euros del 90.693, un tercer premio muy repartido, así como parte de dos quintos, el 23.112 y el 77.715, vendidos en Palma y Sa Carroca (Ibiza).

Del tercer premio se han vendido dos décimos en Port d'Alcúdia y sendos boletos en Cala d'Or y Consell. Tras conocer que había vendido un décimo del tercer premio, Julià Vidal, del punto de venta de Cala d'Or, se ha mostrado feliz y ha explicado que todo apunta a que lo compró hace tiempo algún turista o trabajador. Este punto de venta ya vendió dos quintos en 2023 en el Sorteo de Navidad.

La lotera de la administración 5 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Míriam Vázquez, administración que ha vendido series del tercer premio y de un cuarto, ha asegurado tras repartir dos de los números agraciados: "No me lo creo".

Ha explicado a los medios que se encargaron de la administración el año pasado, en el que ya dieron un segundo premio y que hicieron un sorteo entre calvos y tuvieron uno cada día en la administración, experiencia que han repetido este año y ha dado otros dos premios: "Estoy encantada con los calvos".

SE QUEDA EN EL BARRIO DE "GENTE TRABAJADORA"

Vázquez ha explicado que el tercer premio se ha quedado en el barrio "a gente trabajadora", principalmente a un bar que es cliente, y que desconoce del cuarto porque se ha enterado mientras celebraba el tercero.

La administración número 1 de Santa Fe, en el área metropolitana de Granada, ha repartido 25 millones de euros al vender un total de 50 series del 90.693, que ha resultado agraciado con el tercer premio.

En declaraciones a Europa Press, Irene Hidalgo Gálvez, ha expresado la emoción con la que han recibido la noticia de Lotería, mientras avisaban a vecinos del municipio que llevan años comprando sus boletos en este negocio y empezaban a llegar los primeros curiosos.

José Luis Hidalgo Gálvez, que regenta el local con su hermana, confesaba a Europa Press que estaban "contentos" y "nerviosos" y que, desde Alomartes, les avisaban que los últimos décimos habían sido vendidos a última hora de este pasado domingo en una panadería del pueblo, de unos 2.200 habitantes, y que también habían sido distribuidos a unos "señores muy necesitados".

"Repartir tanto dinero" y entre convecinos de Santa Fe, y en localidades cercanas como la de Alomartes, es el mejor premio para un lotero, reconocía Hidalgo Gálvez, quien ha apuntado que él y su hermana no llevaban ninguno de los décimos premiados.

El más jugoso de todos los premios que ha pasado por Castilla-La Mancha ha sido el tercero, el 90.693, que ha dejado 250.000 euros en un total de cuatro puntos: El bar Adolfo's de Villarejo de Fuentes (Cuenca) ha vendido dos décimos --100.000 euros--; un punto de venta en un supermercado de Letur, una tienda de ropa de bebés en Moral de Calatrava y un estanco de Toledo propiedad de un concejal del Gobierno local, han repartido tres más cada uno, a razón de 50.000 euros en cada caso.