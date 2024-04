A 100 días del evento deportivo, parisinos se quejan de los juegos olímpicos

Por Yiming Woo y Louise Dalmasso

PARÍS, 17 abr (Reuters) - A 100 días del comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024, muchos parisinos se quejan de que serán mayoritariamente un inconveniente.

Tal vez sea el estereotipo del francés gruñón o el hecho de que la ciudad lleva meses ocupada con obras y renovaciones de carreteras antes de los Juegos, congestionando el tráfico, o que aún están demasiado lejos.

Pero una encuesta realizada el mes pasado reveló que sólo más de un tercio de los franceses se sienten entusiasmados con el acontecimiento deportivo mundial que comenzará el 26 de julio.

Y con la cuenta regresiva pasando a los 100 días, muchos en París dijeron que se irían de la ciudad si pudieran o trabajarían desde casa, manteniéndose alejados de los acontecimientos deportivos.

"¿Estoy entusiasmado con los Juegos? No, lo siento, sé que no es la respuesta adecuada, pero no lo estoy. No estoy emocionada en absoluto", dijo Carole Gabriel-Jullien, directora de consultoria de 57 años, que vive en los suburbios y planea trabajar desde casa durante los Juegos Olímpicos.

"Estoy muy preocupada", añade. "Cuando veamos lo desordenada que está ya la vida cotidiana en París, con toda esta gente adicional que viene para las Olimpiadas, será un infierno".

Por su parte, Inna, una jubilada de 87 años, dijo que huiría a su casa de vacaciones en el sur de Francia.

Por todas las obras, dijo, pero también por miedo a los riesgos de seguridad, en un momento en que la guerra en Oriente Medio y Ucrania, así como la amenaza de ataques terroristas, han llevado al Gobierno francés a elevar su alerta de seguridad al máximo nivel.

Sin embargo, no todos huirán o se refugiarán en casa. Jacques Etoundi, de 55 años, que trabaja en logística, dijo que estaba entusiasmado con los Juegos y que se quedaría en París.

"Para nosotros es una oportunidad que los Juegos se celebren en Francia. Estamos contentos", afirmó. "Nos hace mucha ilusión".