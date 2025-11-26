A 100 días, Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina serán 'un avance' para el movimiento

MILÁN (AP) — Esquiadores ciegos que descienden a toda velocidad por montañas, snowboarders amputados, jugadores de hockey sobre hielo en trineos de doble hoja en lugar de patines. Y el espectacular escenario del paisaje montañoso de Italia.

A 100 días del inicio, Italia se está preparando para albergar lo que podría ser los mejores Juegos Paralímpicos de Invierno de la historia.

“Estoy realmente emocionado con lo que Milán Cortina podría representar para nosotros en términos de hacer que el movimiento avance y también establecer nuevos estándares para los Juegos Paralímpicos de Invierno”, dijo Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, durante una entrevista con LA NACION.

Los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina se llevarán a cabo del 6 al 15 de marzo del próximo año, poco después de los Juegos Olímpicos.

Ambos se celebrarán en una vasta extensión del norte de Italia con múltiples grupos de sedes, y Parsons admite que eso ha planteado problemas.

"En términos de las instalaciones y las sedes, estamos seguros de la calidad y creo que los atletas, en general, agradecen", expresó. "Estamos muy satisfechos con el comité organizador en cuanto a los preparativos. Obviamente entendemos los desafíos de estos juegos.

"El hecho de que las sedes estén lejos unas de otras representa desafíos operativos para determinar cómo podemos mantener el espíritu de los Juegos Paralímpicos para que los atletas tengan la experiencia de esto y no de un campeonato mundial, pero hemos estado trabajando con el comité organizador durante años en eso y creo que tenemos una buena solución para todo eso".

Parsons tiene la esperanza de continuar con la tendencia de apoyo creciente a los Juegos Paralímpicos de Invierno en las ediciones recientes, especialmente después del éxito de los Juegos Paralímpicos de Verano realizados en París en 2024.

"Es importante que también demos crédito a París porque los juegos fueron realmente espectaculares e hicieron que el movimiento paralímpico fuera aún más conocido y relevante que antes", comentó.

"Así que tener los juegos nuevamente en Europa, un año después, es una muy buena oportunidad para nosotros en estos Juegos de Invierno en Italia".

Además, después de Sochi (2014), Pyeongchang (2018) y Beijing (2022), los juegos regresan al corazón histórico de los deportes de invierno, con el impresionante paisaje de los Alpes y los Dolomitas.

"Creo que todo eso y el deporte paralímpico de invierno ha sido más fuerte que nunca antes... El deporte que vamos a ver en Milán estará al más alto nivel que hemos visto en los Juegos Paralímpicos de Invierno", manifestó Parsons.

"Con buenas sedes, un paisaje impresionante, después del éxito de París... Creo que Milán Cortina será un paso adelante en el desarrollo de los Juegos Paralímpicos de Invierno".

Rusia reinsertada

Hace dos meses, el Comité Paralímpico Internacional votó de manera controvertida para levantar las suspensiones parciales de Rusia y Bielorrusia.

Sin embargo, no habrá atletas de esos países en los Juegos Paralímpicos del próximo año porque los organismos rectores de los deportes son, en última instancia, responsables de determinar su camino de clasificación, así como la elegibilidad de los deportistas.

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard, la Unión Internacional de Biatlón y el organismo rector del curling en el mundo mantienen prohibiciones, mientras que es demasiado tarde para que Rusia se clasifique para el hockey sobre hielo paralímpico. Bielorrusia no tiene un equipo de hockey sobre hielo paralímpico a nivel internacional.

"Obviamente, la decisión no es sólo sobre Milán Cortina", dijo Parsons. "Es levantar una suspensión de membresía para que tengan todos sus derechos de nuevo, incluida la capacidad de participar en eventos deportivos de verano".

Rusia y Bielorrusia fueron reinstauradas después de que la asamblea general del Comité Paralímpico Internacional primero votó en contra de una suspensión total y luego se pronunció también contra una medida parcial.

La votación en contra de una suspensión parcial de Rusia fue particularmente ajustada, de 91-77 (con ocho abstenciones).

Rusia y su aliada Bielorrusia han sido vetadas de eventos deportivos internacionales después de la invasión a Ucrania a principios de 2022. El Ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, criticó el levantamiento de los castigos y se habló de un posible boicot.

"Esas son las dos caras de la democracia: aceptamos el resultado, pero también entendemos las opiniones fuertes en contra de la decisión", dijo Parsons.

"Entendemos que los países no están contentos, pero también creemos que nuestro movimiento necesita democracia, algo muy importante, así que aunque los países que votaron en contra no estén contentos, no creo ni por un segundo que boicoteen los juegos y no permitan que sus atletas compitan en ese escenario increíble".

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes