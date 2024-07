A falta de buen juego, Inglaterra apuesta por el sacrificio y la competitividad

Pese a la presión de la prensa británica por su condición de favorita, la Inglaterra de Gareth Southgate ha llegado hasta las semifinales de la Eurocopa de Alemania-2024 demostrando ser un equipo competitivo, aunque su fútbol aburra.

"Inglaterra no convence, ¿pero a quién le importa? Ha llegado el momento de disfrutar de esta aventura", asegura el diario deportivo The Athletic después de la clasificación para las semifinales de la 'Three Lions'.

Los hombres de Southgate se verán las caras con Países Bajos el miércoles en Dortmund.

La victoria el sábado en los penales ante Suiza, tras empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario y la prórroga, reflejó las principales características del combinado de Southgate en Alemania-2024: no domina y sufre sobre el césped pero termina ganando.

A la vigente subcampeona de Europa ya le costó mucho superar en la prórroga los octavos de final ante Eslovaquia, que ganaba hasta el empate de Jude Bellingham en el 90+5. Volvió a estar contra las cuerdas ante Suiza, que se puso por delante durante la segunda parte.

Southgate, sin embargo, prefirió ver el vaso medio lleno ante las dificultades de su conjunto, que quiere llevarse la Eurocopa, algo que nunca ha logrado el país donde surgió el fútbol.

"Hay lo que nos gustaría ser idealmente, pero también hay que valorar todos los medios que hemos encontrado para superar todos los obstáculos y desafíos a lo largo de la competición", declaró el seleccionador, al frente de Inglaterra desde 2016.

- "Carácter y resiliencia" -

Clasificarse sin jugar bien "es una buena señal", reconoció Gary Neville, exgloria del Manchester United y de la selección. Convertido en comentarista para la cadena Sky Sports, advierte a los jugadores que, en algún momento, "podréis ser sorprendidos si no subís vuestro nivel de juego".

Para lograr un triunfo 58 años después del Mundial-1966 ganado como anfitriona, Inglaterra deberá superar primero a Países Bajos el miércoles en Dortmund, y luego a España o Francia en la final de Berlín, el 14 de julio.

Southgate disfrutó la clasificación para su tercera semifinal en un gran torneo, pese a haber sido silbado o incluso objetivo del lanzamiento de vasos de plástico en el empate contra Eslovenia (0-0) en fase de grupos.

"Si no puedo disfrutar de este momento, todo esto no sería más que una pérdida de tiempo", reaccionó después de haber bailado sobre el césped de Düsseldorf. Cuando las críticas son "tan personales como lo han sido en las últimas semanas, es difícil de gestionar desde el ámbito humano", dijo, "pero luchamos y no dejaremos de luchar".

Este espíritu combativo inglés ha cubierto hasta ahora las debilidades y lagunas del juego, un aspecto positivo que los comentaristas han valorado positivamente para apoyar a Southgate.

"Imaginad jugar bien y caer eliminado en penales. No serviría para nada. Hay carácter, resiliencia, una voluntad para ganar y energía", señaló el exinternacional inglés Izzy Christiansen en la emisora BBC Radio 5 Live.

- Kane, "guía para los jóvenes" -

Ese deseo de lucha hasta ahora ha quedado encarnado por Bellingham y Bukayo Saka. Sin ser tan brillantes como de costumbre, salvaron a los suyos respectivamente contra Eslovaquia (2-1 después de la prórroga) y contra Suiza, con dos empates provocados por sus individualidades.

En los penales, el extremo del Arsenal superó también la pesadilla que le ha acompañado desde su fallo en la tanda de la final contra Italia en 2021, ejecutando su disparo con una sangre fría compartida por el resto de lanzadores.

De forma global, los ingleses consiguen absorber "la enorme presión" que les rodea desde su llegada a Alemania, afirma Southgate.

Las expectativas estaban por todo lo alto, con una generación dorada que mezcla jóvenes promesas como Saka, Bellingham, Cole Palmer o Kobbie Mainoo, a jugadores consolidados como Declan Rice o Trent Alexander-Arnold y a veteranos, como Jordan Pickford o Harry Kane.

El goleador del Bayern Múnich sin embargo no está brillando al nivel de su estatus.

El máximo goleador de la selección lleva dos dianas en el torneo, pero su influencia y participación en el juego no se han notado demasiado.

Al ser preguntado al respecto, Southgate elogió a su capitán: "Tiene una influencia positiva en el grupo, guiando a los jóvenes a través de todo lo que ha tenido que afrontar el equipo desde el inicio del torneo".

jta/jld/eb-dam/dr

AFP