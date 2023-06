A fondo-avanza la carrera por cambiar la manera de extraer el litio para baterías de coches eléctricos

Por Ernest Scheyder

Lake charles, eeuu, 16 jun (reuters) - la batalla mundial por cambiar la industria del litio está atrayendo a productores de petróleo, nuevas empresas tecnológicas y gigantes mineros, que compiten por ser los primeros en reinventar la producción de un metal clave para la transición a la energía verde.

Una ristra de tecnologías de extracción directa de litio (EDL) está a punto de explotar depósitos de salmuera salada en Europa, Asia, Norteamérica y otros lugares que, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, contienen aproximadamente el 70% de las reservas mundiales del metal.

Lo que está en juego es la influencia sobre una industria que se espera que crezca hasta superar los 10.000 millones de dólares de ingresos anuales en la próxima década, ya que las empresas de EDL que tengan éxito suministrarán litio para las baterías de los vehículos eléctricos en horas o días, y no en meses o más, como ocurre con las grandes balsas de evaporación y las minas a cielo abierto, que consumen mucha agua.

"El mundo necesita litio abundante y de bajo costo para llevar a cabo una transición energética, y la EDL tiene el potencial de cumplir ese objetivo", afirmó Ken Hoffman, codirector del grupo de Investigación de Materiales para Baterías de Vehículos Eléctricos de McKinsey & Co.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, centró en abril la atención mundial en el sector, antaño muy especializado, al esbozar un plan radical para eliminar gradualmente las balsas de evaporación e implantar la EDL en las vastas reservas de litio de su país, pese a que no se decantó por una tecnología concreta.

El anuncio de Boric fue tanto más sorprendente porque ninguna tecnología EDL ha alcanzado la producción comercial sin el uso de las balsas de evaporación, lo que desató la competencia por ser la primera.

Entrevistas con más de dos docenas de clientes potenciales que han probado tecnologías EDL, analistas del sector, consultores e inversores muestran que se espera que las empresas tecnológicas emergentes EnergySource Minerals e International Battery Metals (IBAT), así como el proveedor de servicios petrolíferos SLB y el gigante minero Rio Tinto estén entre los primeros en lanzar proyectos comerciales EDL en los próximos 12 a 18 meses.

La minera francesa Eramet y el productor chino de resinas Sunresin también se perfilan entre los posibles primeros ganadores.

"El sector está muy cerca de dar un gran salto adelante", dijo John Burba, que ayudó a inventar una importante tecnología EDL y es presidente ejecutivo de IBAT.

Si bien las tecnologías EDL varían, son comparables a los descalcificadores domésticos y su objetivo es extraer aproximadamente el 90% o más del litio de las salmueras, frente al 50% de los estanques. Esto ha seducido no sólo a los clientes de la industria del litio, sino también a inversores, muchos de los cuales esperan que la EDL reduzca los costos de producción.

"Las tecnologías EDL podrían aumentar la viabilidad de recursos que no son necesariamente viables con tecnologías evaporativas", dijo Alec Lucas, del Global X Lithium & Battery Tech ETF.

Las tecnologías EDL portátiles, capaces de reciclar gran parte del agua dulce y de limitar el uso de ácido clorhídrico se consideran las más atractivas. En 2030, el 13% del litio mundial se producirá mediante EDL, según las proyecciones del proveedor de precios de materias primas Fastmarkets.

En cambio, la industria estadounidense del fracking -también nacida de avances tecnológicos radicales- bombea sólo entre el 5% y el 9% del petróleo mundial, pero se considera una influencia clave en los mercados energéticos.

Utilizando el manual del esquisto, la EDL se considera un productor bisagra de litio, ya que el suministro puede obtenerse rápidamente y detenerse con la misma velocidad. Se prevé que el apetito mundial por este metal alcance los 2,7 millones de toneladas métricas a finales de esta década, casi cuatro veces más que en 2022.

"Dadas las proyecciones de demanda, definitivamente se necesita más suministro de EDL", dijo Jordan Roberts, analista de la industria del litio de Fastmarkets.

Tanques y tuberías

En un astillero rural de Luisiana, IBAT ha construido una planta automatizada de EDL fabricada con miles de pies de tuberías y tanques de color verde bosque capaces de filtrar 5.000 toneladas métricas de litio al año.

"Confiamos en ser los primeros del mercado", afirma Garry Flowers, director general de IBAT. La empresa diseñó su planta de 137 metros de largo para que pueda montarse en 32 piezas y apilarse como ladrillos de LEGO, un diseño con el que espera estar produciendo litio comercialmente en diciembre.

Un cliente que quiera producir 15.000 toneladas de litio al año, por ejemplo, podría comprar tres plantas de litio IBAT apilables. Toda la instalación IBAT ocupa menos de 4.000 metros cuadrados, frente a las decenas de hectáreas de los estanques de evaporación o las minas a cielo abierto.

Como parte de un acuerdo para comprar más de 40.000 hectáreas ricas en litio en Arkansas a Galvanic Energy a principios de este año, Exxon Mobil adquirió resultados de pruebas que mostraban que la tecnología EDL de IBAT podía recuperar más del 91% del litio de la salmuera en el lugar. IBAT ha mantenido conversaciones con Exxon Mobil y Chevron sobre la concesión de licencias de su tecnología EDL, según tres personas familiarizadas con el asunto y documentos a los que accedió Reuters.

Exxon también ha mantenido conversaciones con EnergySource Minerals sobre la concesión de licencias de la tecnología EDL, según dos de las fuentes.

EnergySource está construyendo una planta de litio en el lago Salton de California y ha concedido la licencia de su tecnología a Compass Minerals International, respaldada por Koch Industries, para extraer el metal del Gran Lago Salado de Utah a partir de 2025. Ford ha acordado comprar litio de ambos proyectos.

Exxon, Chevron y EnergySource no quisieron hacer comentarios. IBAT dijo que no hace declaraciones prospectivas y no puede confirmar las conversaciones que hayan tenido lugar.

Para los productores de petróleo, la EDL ofrece la tentadora perspectiva de filtrar el litio del agua que ya se extrae junto con los hidrocarburos. Normalmente, esa agua debe inyectarse de nuevo en el subsuelo a un costo, pero la EDL podría permitir a las petroleras generar ingresos. Gran parte de la llamada agua producida contiene entre 10 y 15 veces menos litio que en Chile, por ejemplo, una concentración inferior que no resulta rentable filtrar sólo con estanques de evaporación.

"Es absolutamente lo más inteligente que ellos podrían estar mirando", dijo Eli Horton de Exxon shareholder Engine No. 1, que ayudó a elegir a tres candidatos a la junta directiva del gigante petrolero en 2021. "Siempre es bueno si puedes convertir un centro de costos en un beneficio".

SLB, el mayor proveedor de servicios de yacimientos petrolíferos del mundo, se está expandiendo al litio y planea estar operativo a principios del próximo año usando un proceso EDL que incluye la tecnología de EnergySource y equipos de tratamiento de agua de otros.

La empresa, antes conocida como Schlumberger, está construyendo una planta portátil de EDL en Nevada y tiene conversaciones con 10 posibles clientes, según Gavin Rennick, presidente de la división New Energy de SLB.

"El hecho de poder contar con un recurso de salmuera totalmente nacional que ahora es económico es un motor enorme para la EDL", afirmó Rennick.

Sin embargo, los gigantes de la minería no están dejando que los nuevos operadores dominen el sector. Río Tinto pagó 825 millones de dólares el año pasado por un proyecto de EDL en Argentina y espera que produzca 3.000 toneladas métricas de litio al año el año que viene.

"Estamos trabajando mucho en el proceso y nos sentimos cómodos con la tecnología", dijo Sinead Kaufman, directora ejecutiva del negocio de minerales de Rio.

A la medida de cada salmuera

La EDL no ha cosechado solo elogios. El año pasado, los vendedores en corto criticaron los procesos desarrollados por Standard Lithium y Lilac Solutions por considerarlos probablemente inoperantes. Ambas empresas lo negaron.

El mes pasado, Standard firmó un acuerdo con Koch Industries, su mayor accionista, para implantar la tecnología EDL de Koch en Arkansas y contrató al banco francés BNP Paribas para que le ayudara a garantizar la financiación de su deuda.

Lilac, que está respaldada por BMW y Breakthrough Energy Ventures, dijo en abril que una planta piloto de litio que construyó en Argentina con Lake Resources produjo 2,5 toneladas métricas de litio. La mayor parte se extrajo a partir de enero, dijo el presidente ejecutivo Dave Snydacker.

Muchos yacimientos de salmuera tienen composiciones químicas variadas, lo que significa que es poco probable que una tecnología EDL emerja como líder mundial. Muchos en China tienen altas concentraciones de magnesio, por ejemplo, y los bolivianos, mucho potasio.

"Una de las principales desventajas de estas tecnologías EDL es que realmente tienen que adaptarse a cada salmuera", dijo Steven Schoffstall de Sprott Lithium Miners ETF.

Stellantis, General Motors y otros han invertido cientos de millones de dólares en empresas de EDL, con plazos agresivos para lanzar flotas eléctricas.

"Nuestra oportunidad no dura mucho", afirmó Chris Doornbos, presidente ejecutivo de E3 Lithium, que está desarrollando un proyecto canadiense de EDL con el apoyo de Imperial Oil, filial de Exxon. "Tenemos que comercializarlo ya".

(Reporte de Ernest Scheyder Editado en español por Javier López de Lérida)

